Live
  • Ср 28.02.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 38.42
  • EUR 41.72

Удар по Куп’янську: окупанти влучили у кафе і церкву, вже п’ять поранених

Суспільство 15:26   28.02.2024
Вікторія Яковенко
Удар по Куп’янську: окупанти влучили у кафе і церкву, вже п’ять поранених

Попередньо, армія РФ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині  ФАБ-500, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Одне з влучань було по місцевому кафе. Там загинув власник закладу, його сестра поранена, зазначив Болвінов.

Також під ударом РФ опинилася церква Ісуса Христа, місцева мешканка повідомила, що там загинув її 58-річний чоловік. Він був пастором.

«Поруч із храмом – пожежа, після обстрілу горить житловий будинок. Під обстрілом також житловий сектор», – заявив Болвінов.

Станом на 15:29 відомо, що внаслідок обстрілу п’ятеро людей отримали поранення, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Поранені – 3 жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Зруйновані житлові будинки, приміщення кафе, церква. Тривають пошукові роботи», – пише Синєгубов.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центру Куп’янську авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинули 58-річний та 39-річний чоловіки.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Удар по Куп’янську: окупанти влучили у кафе і церкву, вже п’ять поранених
Удар по Куп’янську: окупанти влучили у кафе і церкву, вже п’ять поранених
28.02.2024, 15:26
Замість прогнилого. Терехов пояснив, навіщо новий паркан на проспекті Гагаріна
Замість прогнилого. Терехов пояснив, навіщо новий паркан на проспекті Гагаріна
28.02.2024, 15:21
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
26.02.2024, 07:51
«Щоб люди залишалися»: у Харкові ухвалили низку рішень, пов’язаних з податками
«Щоб люди залишалися»: у Харкові ухвалили низку рішень, пов’язаних з податками
28.02.2024, 15:12
РФ вдарила по центру Куп’янська: загинули двоє чоловіків, під завалами ще люди
РФ вдарила по центру Куп’янська: загинули двоє чоловіків, під завалами ще люди
28.02.2024, 14:46
Відеокамери для стеження за вуличним рухом у Харкові куплять за рахунок позики
Відеокамери для стеження за вуличним рухом у Харкові куплять за рахунок позики
28.02.2024, 14:45

Новини за темою:

11:45
Дергачі атакували “шахеди” – начальник МВА Задоренко
20:14
Кримінальна драма: харків’янин розчленував дружину і хотів утекти в Канаду
19:17
На Харківщині внаслідок обстрілу горить ферма, де було 70 свиней (фото)
12:44
Удар «шахедів» по фермі на Харківщині: під завалами 17 телят – Болвінов (фото)
20:00
Російський дрон ударив по авто на Куп’янщині та вбив двох фермерів – Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Удар по Куп’янську: окупанти влучили у кафе і церкву, вже п’ять поранених»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, армія РФ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині  ФАБ-500, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".