Удар по Куп’янську: окупанти влучили у кафе і церкву, вже п’ять поранених
Попередньо, армія РФ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині ФАБ-500, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
Одне з влучань було по місцевому кафе. Там загинув власник закладу, його сестра поранена, зазначив Болвінов.
Також під ударом РФ опинилася церква Ісуса Христа, місцева мешканка повідомила, що там загинув її 58-річний чоловік. Він був пастором.
«Поруч із храмом – пожежа, після обстрілу горить житловий будинок. Під обстрілом також житловий сектор», – заявив Болвінов.
Станом на 15:29 відомо, що внаслідок обстрілу п’ятеро людей отримали поранення, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Поранені – 3 жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Зруйновані житлові будинки, приміщення кафе, церква. Тривають пошукові роботи», – пише Синєгубов.
Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центру Куп’янську авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинули 58-річний та 39-річний чоловіки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Болвінов, куп'янск, пожежа, пострадалі, удар, харківщина, церковь;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, армія РФ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині ФАБ-500, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".