Удар по Куп’янську: окупанти влучили у кафе і церкву, вже п’ять поранених

Попередньо, армія РФ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині ФАБ-500, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Одне з влучань було по місцевому кафе. Там загинув власник закладу, його сестра поранена, зазначив Болвінов.

Також під ударом РФ опинилася церква Ісуса Христа, місцева мешканка повідомила, що там загинув її 58-річний чоловік. Він був пастором.

«Поруч із храмом – пожежа, після обстрілу горить житловий будинок. Під обстрілом також житловий сектор», – заявив Болвінов.

Станом на 15:29 відомо, що внаслідок обстрілу п’ятеро людей отримали поранення, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Поранені – 3 жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Зруйновані житлові будинки, приміщення кафе, церква. Тривають пошукові роботи», – пише Синєгубов.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центру Куп’янську авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинули 58-річний та 39-річний чоловіки.