РФ вдарила по центру Куп’янська: загинули двоє чоловіків, під завалами ще люди

Окупанти вдарили КАБами по центру міста Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена.

«Імовірно, під завалами ще є люди. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Профільні служби працюють на місці», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що росіяни влучили у церкву Ісуса Христа. Загинув пастор церкви, його тіло знайшли під завалами. Поранена 31-річна жінка, другий загиблий під час удару — її 39-річний брат.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.