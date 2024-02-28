РФ вдарила по центру Куп’янська: загинули двоє чоловіків, під завалами ще люди
Фото: ГУНП в Харківській області
Окупанти вдарили КАБами по центру міста Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена.
«Імовірно, під завалами ще є люди. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Профільні служби працюють на місці», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що росіяни влучили у церкву Ісуса Христа. Загинув пастор церкви, його тіло знайшли під завалами. Поранена 31-річна жінка, другий загиблий під час удару — її 39-річний брат.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.
Читайте також: «Крім терору населення окупанти нічого не можуть зробити» – мер Куп’янська
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ вдарила по центру Куп’янська: загинули двоє чоловіків, під завалами ще люди»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили КАБами по центру міста Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена.".