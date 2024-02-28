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РФ вдарила по центру Куп’янська: загинули двоє чоловіків, під завалами ще люди

Події 14:46   28.02.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по центру Куп’янська: загинули двоє чоловіків, під завалами ще люди Фото: ГУНП в Харківській області

Окупанти вдарили КАБами по центру міста Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена.

«Імовірно, під завалами ще є люди. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Профільні служби працюють на місці», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що росіяни влучили у церкву Ісуса Христа. Загинув пастор церкви, його тіло знайшли під завалами. Поранена 31-річна жінка, другий загиблий під час удару — її 39-річний брат.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили КАБами по центру міста Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена.".