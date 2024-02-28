«Крім терору населення окупанти нічого не можуть зробити» – мер Куп’янська
Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що армія РФ не залишає надії знову захопити місто.
«Загроза постійна з моменту деокупації з вересня 2022-го, коли наші війська, наші герої вибили ворога з території Харківської області, з окупованої території. Тому вони постійно намагаються це зробити, є постійні намагання знайти там слабкі місця в лінії захисту нашої, але знову ж таки нічого не виходить. І крім терору мирного населення, російські війська нічого не можуть зробити. Але знову ж таки, якщо ми кажемо про оборонну лінію, то вона дуже потужна. Всі це розуміють, тому що всі ці місяці, і в 2023-му році, і зараз ворог намагається знайти слабкі місця, знайти шпарини, де можна пролізти. Це і Синьківка, і Табаївка, але знову ж таки нічого не виходить», – сказав Беседін в етері «Радіо Свобода».
За його словами у Куп’янську наразі живуть понад 3,5 тисячі людей, з них 222 – діти.
«На жаль, зараз бажання евакуюватися досить низьке, це фактично одиниці, які виїжджають протягом тижня, і ситуація здебільшого не змінюється. Що стосується інформування людей, воно активне, постійно на всіх інформаційних ресурсах, які є в підпорядкуванні, при особистому спілкуванні відповідними службами і нами, ми наголошуємо, що на зараз краще виїхати з території Куп’янської громади в більш безпечні місця», – зазначив мер Куп’янська.
Читайте також: 13 атак і три авіаудари на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Крім терору населення окупанти нічого не можуть зробити» – мер Куп’янська»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 11:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що армія РФ не залишає надії знову захопити місто.".