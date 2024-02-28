«Крім терору населення окупанти нічого не можуть зробити» – мер Куп’янська

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що армія РФ не залишає надії знову захопити місто.

«Загроза постійна з моменту деокупації з вересня 2022-го, коли наші війська, наші герої вибили ворога з території Харківської області, з окупованої території. Тому вони постійно намагаються це зробити, є постійні намагання знайти там слабкі місця в лінії захисту нашої, але знову ж таки нічого не виходить. І крім терору мирного населення, російські війська нічого не можуть зробити. Але знову ж таки, якщо ми кажемо про оборонну лінію, то вона дуже потужна. Всі це розуміють, тому що всі ці місяці, і в 2023-му році, і зараз ворог намагається знайти слабкі місця, знайти шпарини, де можна пролізти. Це і Синьківка, і Табаївка, але знову ж таки нічого не виходить», – сказав Беседін в етері «Радіо Свобода».

За його словами у Куп’янську наразі живуть понад 3,5 тисячі людей, з них 222 – діти.

«На жаль, зараз бажання евакуюватися досить низьке, це фактично одиниці, які виїжджають протягом тижня, і ситуація здебільшого не змінюється. Що стосується інформування людей, воно активне, постійно на всіх інформаційних ресурсах, які є в підпорядкуванні, при особистому спілкуванні відповідними службами і нами, ми наголошуємо, що на зараз краще виїхати з території Куп’янської громади в більш безпечні місця», – зазначив мер Куп’янська.