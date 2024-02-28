13 атак і три авіаудари на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу – інформація про штурми, які веде армія РФ, а також обстріли та наліт “шахедів”.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Іванівка, Берестове Харківської області“, – повідомив Генштаб вранці 28 лютого.

По території України загалом росіяни завдали 75 авіаударів, а також – вісім ракетних, здійснили 141 обстріл із РСЗВ. Артилерія била по 110 населених пунктах. Наприкінці минулої доби Україну атакували 10 “шахедів” – їх усі збили.

На фронті за добу сталося 102 бойові зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області“, – поінформували в ГШ.

Авіація Сил оборони вдарила по 15 районах зосередження окупантів. Підрозділи Повітряних сил збили два російські Су-34 та чотири розвідувальні БПЛА. Ракетники вдарили по чотирьох районах зосередження, двох засобах артилерії, одному – ППО та двох РЛС.