22 атаки РФ на Куп’янщині: ЗСУ про причини і перевагу ворога в озброєнні

Росіяни на Куп’янському напрямку активно штурмують село Синьківка, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий залишаються пріоритетними цілями на цьому напрямку, ворог, ймовірно, бачить доцільність атакувати нас саме в цей момент, саме в цьому місці всіма наявними силами і засобами. Синьківка – під ударом вже довгий час, ще з осені вони намагалися атакувати її, але нічого не вийшло. Ми даємо раду цій кількості військових, які стоять на цьому напрямку, але нам необхідно більше зброї. А саме боєприпаси, дрони. Нам треба цього значно більше, адже противник нас переважає. Ми зможемо відбити цей натиск ворога, але якщо ми всі разом об’єднаємо зусилля», – сказав Євлаш.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку минулої доби українські воїни відбили 22 ворожі атаки, з них 20 – саме в районі Синьківки.

Також, додав Євлаш, ворог 33 рази завдав ударів по позиціях ЗСУ дронами. Відбулося 25 бойових зіткнень під час яких РФ втратила 275 окупантів вбитими та пораненими. 73 одиниці російської техніки знищили ЗСУ.