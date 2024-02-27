Live
  • Вт 27.02.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 38.34
  • EUR 41.6

Синєгубов про обстріли Харківщини: в Дергачах вночі була пожежа

Події 08:20   27.02.2024
Оксана Горун
Синєгубов про обстріли Харківщини: в Дергачах вночі була пожежа

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 27 лютого повідомив, що протягом доби армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області.

Біля 00:25 у м. Дергачі Харківського району ворог влучив на відкриту територію. Внаслідок обстрілу горіла трава. Жертв та постраждалих немає. Близько 00:05 в с. Довжик Богодухівського району через обстріл пошкоджена освітня установа. Частково зруйнована триповерхова будівля. Постраждалих немає“, – повідомив про нічні “прильоти” Синєгубов.

Також о 23:20 у селі Курилівка Куп’янського району “прилетіло” по фермерському господарству. Горів ангар. У Вовчанську вчора вдень горів приватний будинок. У цих випадках також обійшлося без постраждалих.

Читайте також: На Харківщині вночі збивали “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
26.02.2024, 07:51
Головні новини Харкова 27 лютого: Харківщина горить, 22 атаки, обстріли
Головні новини Харкова 27 лютого: Харківщина горить, 22 атаки, обстріли
27.02.2024, 08:37
25 пожеж за добу на Харківщині: у ДСНС пояснили, що відбувається
25 пожеж за добу на Харківщині: у ДСНС пояснили, що відбувається
27.02.2024, 08:32
Синєгубов про обстріли Харківщини: в Дергачах вночі була пожежа
Синєгубов про обстріли Харківщини: в Дергачах вночі була пожежа
27.02.2024, 08:20
На Харківщині вночі збивали “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ
На Харківщині вночі збивали “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ
27.02.2024, 07:57
Армія РФ різко активізувалася на Харківщині: Генштаб повідомив про 22 штурми
Армія РФ різко активізувалася на Харківщині: Генштаб повідомив про 22 штурми
27.02.2024, 07:10

Новини за темою:

18:28
Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні під Харковом – Синєгубов
11:49
Зібрати речі на випадок евакуації 24.02 на Харківщині закликав голова громади
13:38
Ракету Х-59 збили на Харківщині: уламки впали на п’ятиповерхівку (фото)
18:47
В амбулаторії під Харковом встановили ліфт і лагодять покрівлю
11:54
У місті на Харківщині аварія: зникло світло


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Синєгубов про обстріли Харківщини: в Дергачах вночі була пожежа»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 08:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 27 лютого повідомив, що протягом доби армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області".