Синєгубов про обстріли Харківщини: в Дергачах вночі була пожежа
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 27 лютого повідомив, що протягом доби армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області.
“Біля 00:25 у м. Дергачі Харківського району ворог влучив на відкриту територію. Внаслідок обстрілу горіла трава. Жертв та постраждалих немає. Близько 00:05 в с. Довжик Богодухівського району через обстріл пошкоджена освітня установа. Частково зруйнована триповерхова будівля. Постраждалих немає“, – повідомив про нічні “прильоти” Синєгубов.
Також о 23:20 у селі Курилівка Куп’янського району “прилетіло” по фермерському господарству. Горів ангар. У Вовчанську вчора вдень горів приватний будинок. У цих випадках також обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 08:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 27 лютого повідомив, що протягом доби армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області".