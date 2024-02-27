На Харківщині вночі збивали “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ

Вночі Україну атакували 13 ворожих БПЛА, 11 із них збили. У тому числі на “шахеди” полювали на Харківщині.

“У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П із ТОТ Херсонської Донецької області та 13-ма ударними безпілотниками типу “Shahed” – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область – рф”, – повідомили вранці 27 лютого в телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

За даними захисників неба, атаку відбивали зенітники, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи. Також застосували засоби РЕБ.

“В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей”, – поінформували ПС ЗСУ.

Вперше про рух “шахедів” у бік Харківської області попередили о 21:36. О 23:24 дали відбій. Але близько півночі була ще одна тривога. БПЛА летіли із Сумської області курсом на Харків. Жителі області чули роботу ППО. О 01:30 ПС ЗСУ повідомили про скасування загрози.