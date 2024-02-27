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Головні новини Харкова 27 лютого: Харківщина горить, 22 атаки, обстріли

Події 08:37   27.02.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 27 лютого: Харківщина горить, 22 атаки, обстріли Фото: Олена Нагорна

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:37

Харківщина горить: за добу було 25 пожеж

На Харківщині зросла кількість пожеж. Через ворожі обстріли сталося лише три. Ще 16 викликали самі мешканці області, підпалюючи сухостій, повідомила 27 лютого пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області. Три пожежі через російські обстріли виникли в селах Курилівка та Довжик, а також Дергачах.

08:25

Пожежа в Дергачах і руйнування в Богодухівському районі – у ХОВА повідомили про наслідки обстрілів

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 27 лютого повідомив, що протягом доби армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області. У тому числі після опівночі били по Дергачах – там “приліт” на відкритій території, спалахнула трава. У Богодухівському районі в селі Довжик окупанти розбили триповерхову будівлю школи. Обійшлося без постраждалих.

07:28

22 рази росіяни атакували в Харківській області за добу

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області”, – повідомив у ранковому зведенні 27 лютого Генштаб ЗСУ.

Також росіяни завдали авіаударів по Великому Бурлуку, Федорівці та Синьківці та застосували вночі “шахеди”.

07:10 (оновлено в 07:40)

Вночі Харківщину атакували “шахеди”, працювала ППО

Вночі в Харкові та області знову було неспокійно через ворожі безпілотники. “Шахеди” з’явилися в небі України ще ввечері – близько 20:00. Спочатку вони становили загрозу для південних та центральних областей країни. О 21:36 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожого БПЛА з Полтавської області до Харківської.

О 23:24 на Харківщині дали відбій. Але на цьому росіяни не вгамувалися. Уже о 23:45 була ще одна повітряна тривога. Цього разу безпілотники залітали з півночі – через Сумську область.

О 23:58 ПС ЗСУ уточнили: курс безпілотників – на Харків.

Мешканці Харківщини повідомляли, що чули роботу ППО. Вибухів у Харкові не було. Відбій пролунав о 01:30. Ще одна нічна тривога – з 02:04 до 02:39 – була через активність тактичної авіації ворога.

Зранку Повітряні Сили ЗСУ повідомили: з 13 “шахедів”, які атакували Україну, збили 11. У тому числі – на Харківщині.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 08:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".