25 пожеж за добу на Харківщині: у ДСНС пояснили, що відбувається
На Харківщині зросла кількість пожеж. Причому через ворожі обстріли сталося лише три. Ще 16 викликали самі мешканці області, підпалюючи сухостій.
“Ліквідовано 16 пожеж в природних екосистемах, спричинені людьми внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисного випалювання сухостою”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Три пожежі через російські обстріли виникли в селах Курилівка та Довжик, а також – Дергачах.
“Рятувальники гасили ангарне приміщення та сіно в тюках на площі 500 кв. м, триповерхову будівлю освітньої установи на площі 200 кв. м та сухостій на площі 50 кв. м. Всі пожежі були оперативно ліквідовані. Жертв та постраждалих на щастя немає”, — поінформували рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині зросла кількість пожеж. Причому через ворожі обстріли сталося лише три. Ще 16 викликали самі мешканці області, підпалюючи сухостій".