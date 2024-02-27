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25 пожеж за добу на Харківщині: у ДСНС пояснили, що відбувається

Події 08:32   27.02.2024
Оксана Горун
25 пожеж за добу на Харківщині: у ДСНС пояснили, що відбувається

На Харківщині зросла кількість пожеж. Причому через ворожі обстріли сталося лише три. Ще 16 викликали самі мешканці області, підпалюючи сухостій.

“Ліквідовано 16 пожеж в природних екосистемах, спричинені людьми внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисного випалювання сухостою”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Три пожежі через російські обстріли виникли в селах Курилівка та Довжик, а також – Дергачах.

“Рятувальники гасили ангарне приміщення та сіно в тюках на площі 500 кв. м, триповерхову будівлю освітньої установи на площі 200 кв. м та сухостій на площі 50 кв. м. Всі пожежі були оперативно ліквідовані. Жертв та постраждалих на щастя немає”, — поінформували рятувальники.

Читайте також: Синєгубов про обстріли Харківщини: у Дергачах вночі була пожежа

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 08:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині зросла кількість пожеж. Причому через ворожі обстріли сталося лише три. Ще 16 викликали самі мешканці області, підпалюючи сухостій".