25 пожаров за сутки на Харьковщине: в ГСЧС объяснили, что происходит

На Харьковщине возросло количество пожаров. Причем из-за вражеских обстрелов случилось только три. Еще 16 вызвали сами жители области, поджигая сухостой.

«Ликвидировано 16 пожаров в природных экосистемах, вызванных людьми вследствие пренебрежения правилами пожарной безопасности или умышленного выжигания сухостоя», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Три пожара из-за российских обстрелов возникли в селах Куриловка и Довжик, а также — Дергачах.

«Спасатели тушили ангарное помещение и сено в тюках на площади 500 кв. м, трехэтажное здание образовательного учреждения на площади 200 кв. м и сухостой на площади 50 кв. м. Все пожары были оперативно ликвидированы. Жертв и пострадавших к счастью нет», — проинформировали спасатели.