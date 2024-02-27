25 пожаров за сутки на Харьковщине: в ГСЧС объяснили, что происходит
На Харьковщине возросло количество пожаров. Причем из-за вражеских обстрелов случилось только три. Еще 16 вызвали сами жители области, поджигая сухостой.
«Ликвидировано 16 пожаров в природных экосистемах, вызванных людьми вследствие пренебрежения правилами пожарной безопасности или умышленного выжигания сухостоя», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Три пожара из-за российских обстрелов возникли в селах Куриловка и Довжик, а также — Дергачах.
«Спасатели тушили ангарное помещение и сено в тюках на площади 500 кв. м, трехэтажное здание образовательного учреждения на площади 200 кв. м и сухостой на площади 50 кв. м. Все пожары были оперативно ликвидированы. Жертв и пострадавших к счастью нет», — проинформировали спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары, сухостой;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине возросло количество пожаров. Причем из-за вражеских обстрелов случилось только три. Еще 16 вызвали сами жители области, поджигая сухостой".