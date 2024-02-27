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Синегубов об обстрелах Харьковщины: в Дергачах ночью был пожар

Происшествия 08:20   27.02.2024
Оксана Горун
Синегубов об обстрелах Харьковщины: в Дергачах ночью был пожар

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 27 февраля сообщил, что в течение суток армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов Харьковской области.

«Около 00:25 в г. Дергачи Харьковского района враг попал на открытую территорию. В результате обстрела горела трава. Жертв и пострадавших нет. Около 00:05 в с. Довжик Богодуховского района из-за обстрелов повреждено образовательное учреждение. Частично разрушено трехэтажное этажное здание. Пострадавших нет», — сообщил о ночных «прилетах» Синегубов.

Также в 23:20 в селе Куриловка Купянского района «прилетело» по фермерскому хозяйству. Горел ангар. В Волчанске вчера днем горел частный дом. В этих случаях также обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 08:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 27 февраля сообщил, что в течение суток армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов Харьковской области".