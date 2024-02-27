Синегубов об обстрелах Харьковщины: в Дергачах ночью был пожар

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 27 февраля сообщил, что в течение суток армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов Харьковской области.

«Около 00:25 в г. Дергачи Харьковского района враг попал на открытую территорию. В результате обстрела горела трава. Жертв и пострадавших нет. Около 00:05 в с. Довжик Богодуховского района из-за обстрелов повреждено образовательное учреждение. Частично разрушено трехэтажное этажное здание. Пострадавших нет», — сообщил о ночных «прилетах» Синегубов.

Также в 23:20 в селе Куриловка Купянского района «прилетело» по фермерскому хозяйству. Горел ангар. В Волчанске вчера днем горел частный дом. В этих случаях также обошлось без пострадавших.