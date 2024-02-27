Live
  • Вт 27.02.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 38.34
  • EUR 41.6

На Харьковщине ночью сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 07:57   27.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине ночью сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ

Ночью Украину атаковали 13 вражеских БПЛА, 11 из них сбили. В том числе на «шахеды» охотились в Харьковской области.

«В ночь на 27 февраля 2024 года противник атаковал баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной – Х-31П из ВОТ Херсонской и Донецкой области и 13 ударными беспилотниками типа «Shahed» – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курская область – рф», — сообщили утром 27 февраля в telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным защитников неба, атаку отбивали зенитчики, истребительная авиация, мобильные огневые группы. Также применили средства РЭБ.

«В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 «шахедов» в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей», — проинформировали ВС ВСУ.

Читайте также: Армия РФ резко активизировалась на Харьковщине: Генштаб сообщил про 22 штурма

Первый раз о движении «шахедов» в сторону Харьковской области предупредили в 21:36. В 23:24 дали отбой. Но около полуночи последовала еще одна тревога. БПЛА летели из Сумской области курсом на Харьков. Жители области слышали работу ПВО. В 01:30 ВС ВСУ сообщили об отмене угрозы.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Какой город еще так не прикрыт?» — в Харькове ответили нардепу Устиновой
«Какой город еще так не прикрыт?» — в Харькове ответили нардепу Устиновой
26.02.2024, 07:51
Главные новости Харькова 27 февраля: Харьковщина горит, 22 атаки, обстрелы
Главные новости Харькова 27 февраля: Харьковщина горит, 22 атаки, обстрелы
27.02.2024, 08:37
Армия РФ резко активизировалась на Харьковщине: Генштаб сообщил про 22 штурма
Армия РФ резко активизировалась на Харьковщине: Генштаб сообщил про 22 штурма
27.02.2024, 07:10
Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп
Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп
25.02.2024, 10:32
Синегубов об обстрелах Харьковщины: в Дергачах ночью был пожар
Синегубов об обстрелах Харьковщины: в Дергачах ночью был пожар
27.02.2024, 08:20
25 пожаров за сутки на Харьковщине: в ГСЧС объяснили, что происходит
25 пожаров за сутки на Харьковщине: в ГСЧС объяснили, что происходит
27.02.2024, 08:32

Новости по теме:

07:57
На Харьковщине ночью сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ
12:37
«Шахед», летевший в сторону Харькова, ночью сбили пограничники (видео)
09:07
Ночью над Харьковщиной сбили три «шахеда»
08:42
В Харькове в пожаре погиб человек, в области — еще один — ГСЧС
08:34
Синегубов — об обстрелах Харьковщины: били по более чем 15 населенным пунктам


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На Харьковщине ночью сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 07:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью Украину атаковали 13 вражеских БПЛА, 11 из них сбили. В том числе на «шахеды» охотились в Харьковской области".