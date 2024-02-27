На Харьковщине ночью сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ

Ночью Украину атаковали 13 вражеских БПЛА, 11 из них сбили. В том числе на «шахеды» охотились в Харьковской области.

«В ночь на 27 февраля 2024 года противник атаковал баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной – Х-31П из ВОТ Херсонской и Донецкой области и 13 ударными беспилотниками типа «Shahed» – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курская область – рф», — сообщили утром 27 февраля в telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным защитников неба, атаку отбивали зенитчики, истребительная авиация, мобильные огневые группы. Также применили средства РЭБ.

«В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 «шахедов» в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей», — проинформировали ВС ВСУ.

Первый раз о движении «шахедов» в сторону Харьковской области предупредили в 21:36. В 23:24 дали отбой. Но около полуночи последовала еще одна тревога. БПЛА летели из Сумской области курсом на Харьков. Жители области слышали работу ПВО. В 01:30 ВС ВСУ сообщили об отмене угрозы.