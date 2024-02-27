Главные новости Харькова 27 февраля: Харьковщина горит, 22 атаки, обстрелы
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:37
Харьковщина горит: за сутки было 25 пожаров
На Харьковщине возросло количество пожаров. Из-за вражеских обстрелов случилось только три. Еще 16 вызвали сами жители области, поджигая сухостой, сообщила 27 февраля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Три пожара из-за российских обстрелов возникли в селах Куриловка и Довжик, а также — Дергачах.
08:25
Пожар в Дергачах и разрушения в Богодуховском районе — в ХОВА сообщили о последствиях обстрелов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 27 февраля сообщил, что в течение суток армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов Харьковской области. В том числе после полуночи били по Дергачам — там «прилет» на открытой территории, загорелась трава. В Богодуховском районе в селе Довжик оккупанты разбили трехэтажное здание школы. Обошлось без пострадавших.
07:28
22 раза россияне атаковали в Харьковской области за сутки
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка и еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 27 февраля Генштаб ВСУ.
Также россияне нанесли авиаудары по Великому Бурлуку, Федоровке и Синьковке и применили ночью «шахеды».
07:10 (обновлено в 07:40)
Ночью Харьковщину атаковали «шахеды», работала ПВО
Ночью в Харькове и области опять было неспокойно из-за вражеских беспилотников. «Шахеды» появились в небе Украины еще вечером — около 20:00. По началу они представляли угрозу для южных и центральных областей страны. В 21:36 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеского БПЛА из Полтавской области в Харьковскую.
В 23:24 на Харьковщине дали отбой. Но на этом россияне не успокоились. Уже в 23:45 последовала еще одна воздушная тревога. На сей раз беспилотники залетали с севера — через Сумскую область.
В 23:58 ВС ВСУ уточнили: курс беспилотников — на Харьков.
Жители Харьковщины сообщали, что слышали работу ПВО. Взрывов в Харькове не было. Отбой прозвучал в 01:30. Еще одна ночная тревога — с 02:04 по 02:39 — была из-за активности тактической авиации врага.
Утром Воздушные Силы ВСУ сообщили: из 13 «шахедов», атаковавших Украину, сбили 11. В том числе – в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 08:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".