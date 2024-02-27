Два «шахеда» ночью на Харьковщине уничтожили нацгвардейцы

Об успешной ночной охоте на российские беспилотники на Харьковщине сообщила пресс-служба 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины.

«В ночь с 26 на 27 февраля над Харьковщиной силы противовоздушной обороны 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины уничтожили два БПЛА типа «Герань», — проинформировали нацгвардейцы.

О приближении беспилотников защитников неба из НГУ предупредила разведка. После этого мобильные группы Нацгвардии выдвинулись на свои позиции.

«Как только враждебные БпЛА попали в зону поражения, расчеты мобильных огневых групп начали уничтожение целей. Оба БпЛА были сбиты расчетом под командованием гвардейца с позывном «Шайтан». Напомним, недавно за сбитие вражеских БПЛА наш побратим уже был награжден почетным нагрудным отличием Главнокомандующего ВСУ «Золотой крест», — сообщили подробности в НГУ.

Напомним, тревогу из-за «шахедов» в Харьковской области минувшей ночью объявляли дважды. Первый раз предупредили в 21:36. В 23:24 дали отбой. Но около полуночи последовала еще одна тревога. БПЛА летели из Сумской области курсом на Харьков. Жители области слышали работу ПВО. В 01:30 ВС ВСУ дали отбой угрозы. В целом за ночь территорию Украины атаковали 13 российских БПЛА, 11 сбили. Два оставшихся ударили по Харьковщине.