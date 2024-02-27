Два “шахеди” вночі на Харківщині знищили нацгвардійці
Про успішне нічне полювання на російські безпілотники на Харківщині повідомила пресслужба 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України.
“У ніч з 26 на 27 лютого, над Харківщиною сили протиповітряної оборони 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України знищили два БпЛА типу “Герань”, – поінформували нацгвардійці.
Про наближення безпілотників захисників неба із НГУ попередила розвідка. Після цього мобільні гурти Нацгвардії висунулися на свої позиції.
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Нагадаємо, тривогу через “шахеди” в Харківській області минулої ночі оголошували двічі. Перший раз попередили о 21:36. О 23:24 дали відбій. Але близько півночі була ще одна тривога. БПЛА летіли з Сумської області курсом на Харків. Жителі регіону чули роботу ППО. О 01:30 ПС ЗСУ дали відбій загрози. Загалом за ніч територію України атакували 13 російських БПЛА, 11 збили. Два, що залишилися, вдарили по Харківщині.
- Категорії: Події, Харків; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, Shahed, нацгвардія, новини Харкова, сбили;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 11:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успішне нічне полювання на російські безпілотники на Харківщині повідомила пресслужба 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України".