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Два “шахеди” вночі на Харківщині знищили нацгвардійці

Події 11:19   27.02.2024
Оксана Горун
Два “шахеди” вночі на Харківщині знищили нацгвардійці Фото: 5-та Слобожанська бригада НГУ

Про успішне нічне полювання на російські безпілотники на Харківщині повідомила пресслужба 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України.

“У ніч з 26 на 27 лютого, над Харківщиною сили протиповітряної оборони 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України знищили два БпЛА типу “Герань”, – поінформували нацгвардійці.

Про наближення безпілотників захисників неба із НГУ попередила розвідка. Після цього мобільні гурти Нацгвардії висунулися на свої позиції.

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“Щойно ворожі БпЛА потрапив в зону ураження, розрахунки мобільних вогневих груп починати знищення цілей. Обидва БпЛА були збиті розрахунком під командуванням гвардійця на позивний “Шайтан”. Нагадаємо, нещодавно за збиття ворожих БпЛА наш побратим вже був нагороджений почесною нагрудною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ “Золотий хрест”, – повідомили подробиці в НГУ.

Нагадаємо, тривогу через “шахеди” в Харківській області минулої ночі оголошували двічі. Перший раз попередили о 21:36. О 23:24 дали відбій. Але близько півночі була ще одна тривога. БПЛА летіли з Сумської області курсом на Харків. Жителі регіону чули роботу ППО. О 01:30 ПС ЗСУ дали відбій загрози. Загалом за ніч територію України атакували 13 російських БПЛА, 11 збили. Два, що залишилися, вдарили по Харківщині.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 11:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успішне нічне полювання на російські безпілотники на Харківщині повідомила пресслужба 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України".