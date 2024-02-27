Куди вдарили “шахеди” на Харківщині, повідомила прокуратура (фото)

Російські “шахеди” вночі руйнували чергову школу на Харківщині.

“У ніч на 27 лютого ворожі безпілотники вдарили по с. Довжик Богодухівського району. Пошкоджено триповерхову будівлю навчального закладу. Правоохоронці вилучили уламки двох БПЛА”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, тривогу через “шахеди” в Харківській області оголошували двічі. Перший раз попередили о 21:36. О 23:24 дали відбій. Але близько півночі була ще одна тривога. БПЛА летіли з Сумської області курсом на Харків. Жителі регіону чули роботу ППО. О 01:30 ПС ЗСУ дали відбій загрози. Загалом за ніч територію України атакували 13 російських БПЛА, 11 збили. Два, що залишилися, вдарили по Харківщині.

Слідчі на місці “прильоту” документують черговий воєнний злочин армії РФ.