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Куди вдарили “шахеди” на Харківщині, повідомила прокуратура (фото)

Події 09:23   27.02.2024
Оксана Горун
Куди вдарили “шахеди” на Харківщині, повідомила прокуратура (фото)

Російські “шахеди” вночі руйнували чергову школу на Харківщині.

“У ніч на 27 лютого ворожі безпілотники вдарили по с. Довжик Богодухівського району. Пошкоджено триповерхову будівлю навчального закладу. Правоохоронці вилучили уламки двох БПЛА”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, тривогу через “шахеди” в Харківській області оголошували двічі. Перший раз попередили о 21:36. О 23:24 дали відбій. Але близько півночі була ще одна тривога. БПЛА летіли з Сумської області курсом на Харків. Жителі регіону чули роботу ППО. О 01:30 ПС ЗСУ дали відбій загрози. Загалом за ніч територію України атакували 13 російських БПЛА, 11 збили. Два, що залишилися, вдарили по Харківщині.

Наслідки удару шахедів по школі у Богодухівському районі 27 лютого 2024

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Слідчі на місці “прильоту” документують черговий воєнний злочин армії РФ.

Наслідки удару шахедів по школі у Богодухівському районі 27 лютого 2024 2

Наслідки удару шахедів по школі у Богодухівському районі 27 лютого 2024 3

Наслідки удару шахедів по школі у Богодухівському районі 27 лютого 2024 5

Наслідки удару шахедів по школі у Богодухівському районі 27 лютого 2024 6

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 09:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські “шахеди” вночі руйнували чергову школу на Харківщині".