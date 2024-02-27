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Куда ударили «шахеды» на Харьковщине, сообщила прокуратура (фото)

Происшествия 09:23   27.02.2024
Оксана Горун
Куда ударили «шахеды» на Харьковщине, сообщила прокуратура (фото)

Российские «шахеды» ночью рушили очередную школу в Харьковской области.

«В ночь на 27 февраля вражеские беспилотники ударили по с. Довжик Богодуховского района. Повреждено трехэтажное здание учебного заведения. Правоохранители изъяли обломки двух БПЛА», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, тревогу из-за «шахедов» в Харьковской области объявляли дважды. Первый раз предупредили в 21:36. В 23:24 дали отбой. Но около полуночи последовала еще одна тревога. БПЛА летели из Сумской области курсом на Харьков. Жители области слышали работу ПВО. В 01:30 ВС ВСУ дали отбой угрозы. В целом за ночь территорию Украины атаковали 13 российских БПЛА, 11 сбили. Два оставшихся ударили по Харьковщине.

Последствия удара шахедов по школе в Богодуховском районе 27 февраля 2024

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Следователи на месте «прилета» документируют  очередное военное преступление армии РФ.

Последствия удара шахедов по школе в Богодуховском районе 27 февраля 2024 2

Последствия удара шахедов по школе в Богодуховском районе 27 февраля 2024 3

Последствия удара шахедов по школе в Богодуховском районе 27 февраля 2024 5

Последствия удара шахедов по школе в Богодуховском районе 27 февраля 2024 6

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 09:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские «шахеды» ночью рушили очередную школу в Харьковской области".