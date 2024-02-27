Куда ударили «шахеды» на Харьковщине, сообщила прокуратура (фото)

Российские «шахеды» ночью рушили очередную школу в Харьковской области.

«В ночь на 27 февраля вражеские беспилотники ударили по с. Довжик Богодуховского района. Повреждено трехэтажное здание учебного заведения. Правоохранители изъяли обломки двух БПЛА», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, тревогу из-за «шахедов» в Харьковской области объявляли дважды. Первый раз предупредили в 21:36. В 23:24 дали отбой. Но около полуночи последовала еще одна тревога. БПЛА летели из Сумской области курсом на Харьков. Жители области слышали работу ПВО. В 01:30 ВС ВСУ дали отбой угрозы. В целом за ночь территорию Украины атаковали 13 российских БПЛА, 11 сбили. Два оставшихся ударили по Харьковщине.

Следователи на месте «прилета» документируют очередное военное преступление армии РФ.