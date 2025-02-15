Нацгвардейцы собрали толпу на станции метро в Харькове (видео)
Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ на прошлой неделе дал сольную концертную программу на станции метро «Исторический музей».
В течение почти часа пассажиры слушали популярные украинские песни, джазовые композиции и мировые хиты, информируют в бригаде и подчеркивают, что именно оркестр 5-й Слобожанской открыл концертный марафон «Вместе к победе», который проводят департамент культуры горсовета и КП «Харьковский метрополитен».
«Песня — это оружие, которое побеждает даже пули. Если ее заговорить, она отступит», — говорит музыкант оркестра Геннадий Фомин.
«Мы постоянно готовимся, мы постоянно в готовности какой-то концерт дать, как говорят, по телефонному звонку», — добавил дирижер Владимир Столяров.
Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента культуры горсовета Татьяна Мараховская, концерты в рамках проекта «Все для победы» будут проходить в метро раз в неделю, по пятницам.
Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ
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- Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, концерт, КП "Харьковский метрополитен", метро, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 11:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ на прошлой неделе дал сольную концертную программу на станции метро «Исторический музей».".