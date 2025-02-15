Live
  • Сб 15.02.2025
  • Харьков  -3°С
  • USD 41.8
  • EUR 43.44

Нацгвардейцы собрали толпу на станции метро в Харькове (видео)

Культура 11:10   15.02.2025
Елена Нагорная
Нацгвардейцы собрали толпу на станции метро в Харькове (видео) Скриншот

Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ на прошлой неделе дал сольную концертную программу на станции метро «Исторический музей».

В течение почти часа пассажиры слушали популярные украинские песни, джазовые композиции и мировые хиты, информируют в бригаде и подчеркивают, что именно оркестр 5-й Слобожанской открыл концертный марафон «Вместе к победе», который проводят департамент культуры горсовета и КП «Харьковский метрополитен».

«Песня — это оружие, которое побеждает даже пули. Если ее заговорить, она отступит», — говорит музыкант оркестра Геннадий Фомин.

«Мы постоянно готовимся, мы постоянно в готовности какой-то концерт дать, как говорят, по телефонному звонку», — добавил дирижер Владимир Столяров.

Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента культуры горсовета Татьяна Мараховская, концерты в рамках проекта «Все для победы» будут проходить в метро раз в неделю, по пятницам.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

Читайте также: Был ли свадебный бум в Харькове 14 февраля и какие церемонии в тренде

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сегодня 15 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 февраля: какой праздник и день в истории
15.02.2025, 06:00
Нацгвардейцы собрали толпу на станции метро в Харькове (видео)
Нацгвардейцы собрали толпу на станции метро в Харькове (видео)
15.02.2025, 11:10
Мост, разрушенный в 2022 году, восстанавливают с нуля в Харьковской области
Мост, разрушенный в 2022 году, восстанавливают с нуля в Харьковской области
13.02.2025, 20:51
Стройкой перед «изюминкой Харькова» занялась прокуратура, уже есть ответ ХОВА
Стройкой перед «изюминкой Харькова» занялась прокуратура, уже есть ответ ХОВА
13.02.2025, 17:19
Новая станция метро и качественная вода в Харькове: Терехов раскрыл свои планы
Новая станция метро и качественная вода в Харькове: Терехов раскрыл свои планы
13.02.2025, 13:20
Военные РФ атаковали на севере от Харькова: в ВСУ назвали потери противника
Военные РФ атаковали на севере от Харькова: в ВСУ назвали потери противника
15.02.2025, 11:44

Новости по теме:

10:39
В метро Харькова спускались нацгвардейцы (видео)
09:16
Один удар дрона – минус пять оккупантов. Работа ВСУ на севере Харьковщины
11:54
Нацгвардейцы показали, как дроны помогают им уничтожать оккупантов в Волчанске
09:32
В сентябре на блокпостах Харьковщины задержали 32 нарушителя: что везли
16:34
Шахед, летевший атаковать Харьков, сбили ночью нацгвардейцы (видео)

Вы читали новость: «Нацгвардейцы собрали толпу на станции метро в Харькове (видео)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 11:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ на прошлой неделе дал сольную концертную программу на станции метро «Исторический музей».".