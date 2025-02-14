Был ли свадебный бум в Харькове 14 февраля и какие церемонии в тренде 📹
60% молодоженов сейчас — военные. Большинство браков заключают без торжеств, часто без гостей и даже родственников. Об этом МГ «Объектив» рассказали в одном из отделов РАГС в городе. С начала года в Харькове и области официально скрепили отношения более 1930 пар. Свадебный бум традиционно наблюдают в День святого Валентина. В этом году он также не стал исключением, ведь влюбленные продолжают верить в счастливые даты и символы. Заранее на Харьковщине подали заявления на 14 февраля более 40 пар, и в течение дня в РАГСы шли и другие желающие пожениться.
Анна, невеста, служит в ГПСУ
История любви у нас очень длинная. Мы встречались еще со школы. Поженились. Потом так получилось, что мы развелись. Но война внесла свои коррективы и мы решили снова сейчас пожениться.
Дмитрий, жених, военный ВСУ
У нас двое детей. Что она рискует своей жизнью, что я рискую каждый день.
Анна и Дмитрий женятся в 14 часов 14 февраля. Раньше за такую комбинацию развернулась бы настоящая битва. Но сейчас пара получила ее по воле случая. Ведь именно сегодня обоих отпустили со службы.
Анна, невеста, служит в ГПСУ
Выходной нам дали. Дмитрий сейчас служит в Донецкой области. Я в Харьковской. Мы решили сегодня, именно 14 числа.
У Анны и Дмитрия есть только один день, уже завтра они должны вернуться на службу. И когда снова увидятся — не знают. Дети же будут оставаться в Полтаве у бабушки. Пожениться сейчас можно день в день, то есть прийти в отдел, подать заявление и сразу же зарегистрировать брак. Это упрощение действует в связи с военным положением.
Марина Басилашвили, руководитель Второго отдела ГРАГС в г. Харькове
Очень эта услуга сейчас популярна. Если это военные, у них нет возможности ждать. Действительно, война повлияла и на сегодня большинство зарегистрированных браков именно с военными, 60%.
Пожениться можно и удаленно, в приложении «Дія». В частности воспользовавшись услугой онлайн-брака, когда церемония проходит по видеосвязи. Также в «Дії» можно сделать предложение второй половинке, на ответ у нее есть 14 дней. Война в целом изменила свадебные традиции харьковчан. Обряд стал более камерным.
Марина Басилашвили, руководитель Второго отдела ГРАГС в г. Харькове
Если раньше, до войны, было много гостей, родители, гости даже не помещались в залы, то сейчас выбирают вариант быть вдвоем на церемонии. Мы постоянно от невест слышим такую фразу при регистрации, что когда закончится война и в Украине будет мир, они планируют тогда отпраздновать громкую свадьбу.
Почти нет выездных церемоний на природе и в ресторанах. Услуга остается, но сейчас в основном так женятся дома, в исправительных и медицинских учреждениях. Трансформировались и наряды женихов и невест.
Марина Басилашвили, руководитель Второго отдела ГРАГС в г. Харькове
Сейчас в тренде, если для мужчин — это военная форма и берцы. Для девушек — это вышиванка и кеды.
В 2022 году в регионе поженились почти 9800 пар, в 2023-м — около 11 тысяч. А вот в 2024-м женились меньше — всего заключили около 8400 браков.
Марина Басилашвили, руководитель Второго отдела ГРАГС в г. Харькове
Самым активным у нас был 2023 год. Немножко в 2024-м было меньше. Я думаю, это связано с тем, что граждане выезжают. С начала 2025 года в Харьковской области зарегистрирована 1931 пара.
И вот во второй раз соглашаются стать супругами Анна и Дмитрий.
Анна, жена Дмитрия, служит в ГПСУ
Есть чувство вечное и что-то гораздо важнее, чем война, ссоры и всякие мелочи. Все будет хорошо!
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 20:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60% молодоженов сейчас — военные. Большинство браков заключают без торжеств, часто без гостей и даже родственников. Об этом МГ «Объектив» рассказали в отделе ГРАГС.".