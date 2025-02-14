14 февраля: как война изменила стиль невест и свадьбы в Харькове
В День всех влюбленных, 14 февраля, корреспондент МГ «Объектив» выяснял, как повлияло полномасштабное вторжение РФ на свадебные традиции харьковчан.
Влюбленные Харькова чаще женятся онлайн, приходят в РАГСы без гостей и крайне редко заказывают выездные церемонии в ресторанах. Наблюдениями за молодыми военного времени поделилась начальник Второго отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в г. Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Марина Басилашвили.
Женятся без гостей
«Некоторые изменения все же произошли. По статистике, почти 60% от общего количества молодоженов – военные», — говорит Басилашвили.
Это влияет и на сам формат заключения брака: пары все реже подают заявление заранее и планируют дату свадьбы. Наоборот — расписываются в тот же день, когда пришли в РАГС, ведь получить отпуск или выходной военнослужащим не так-то просто. Подобный вариант — жениться сразу — предусмотрели законом в связи с военным положением в стране.
Часто пары приходят только вдвоем — без гостей.
«Если раньше, до войны, было много гостей: родители, гости даже не помещались в залы. Сейчас выбирают вариант быть вдвоем на церемонии. Мы постоянно от молодых слышим такую фразу при регистрации, что когда закончится война и в Украине будет мир, они планируют тогда отпраздновать громкую свадьбу – со всеми традициями, как это должно быть», — отметила руководительница Второго отдела ГРАГС.
Выездные церемонии стали редкостью
Также все популярней становятся браки онлайн, а вот выездные церемонии напротив стали редкостью.
«Если вспомнить времена до полномасштабного вторжения, то наиболее популярен был выезд именно в ресторанные заведения. Это было по семь, по пять выездов в день. На сегодня их почти нет. Это связано с большим риском, опасностью. Но мы всегда готовы. Мы выезжаем в черте города Харькова», — отметила Марина Басилашвили.
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В основном сотрудники РАГС сейчас выезжают регистрировать браки молодоженов, которые сами не могут прибыть: в медицинские или исправительные учреждения и СИЗО.
Вышиванка вместо белого платья невесты
Еще одно «военное изменение», которое произошло в Харькове, касается стиля невест. Пышные белые платья и туфли на каблуках уходят в прошлое.
«Война повлияла на стиль и предпочтения в одежде у женихов и невест, это правда. Сейчас в тренде, для мужчин — военная форма и берцы. Для девушек — вышиванка и кеды, — поделилась Басилашвили. — Яркий пример – сегодняшняя пара. Она военная и он военный, познакомились на передовой. Невеста была в военной форме. Если раньше для нашего социума это было бы удивлением увидеть невесту в таком образе, потому что у нас невеста всегда ассоциируется с белым платьем. Но именно сегодня образ этой невесты, он вызывает только уважение к ней. Когда мы поздравляли эту пару, узнали, что они ждут пополнения. Их на церемонии было уже втрое, так что теперь ждем их регистрации первенца».
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 17:42;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День всех влюбленных, 14 февраля, корреспондент МГ «Объектив» выяснял, как повлияло полномасштабное вторжение РФ на свадебные традиции харьковчан".