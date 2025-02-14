14 февраля в Харькове: «валентинка» от Терехова и признание горожан (фото)
Фото: Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов позитивной картинкой поздравил горожан с Днем святого Валентина.
В «валентинке» Терехова говорится, что «Love is – это говорить всем, что Харьков – «лучший».
Публикация мэра уже собрала почти сотню комментариев. В частности, люди признаются в любви родному городу.
Некоторые говорят, что любовь к Харькову – это не просто чувство.
«А глубокая и непрерывная связь с городом, наполненным историей, культурой и энергией живущих в нем людей. Харьков, как большое сердце Востока Украины, имеет свою уникальную атмосферу, сочетающую традиции и современность, теплоту и открытость», — написала одна из пользователей.
Некоторые отмечают, что «тот, кто в Харькове не был, мир не видел».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 14 февраля, день святого валентина, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 14:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов позитивной картинкой поздравил горожан с Днем святого Валентина.".