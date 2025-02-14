14 февраля в Харькове: «валентинка» от Терехова и признание горожан (фото)

Мэр Харькова Игорь Терехов позитивной картинкой поздравил горожан с Днем святого Валентина.

В «валентинке» Терехова говорится, что «Love is – это говорить всем, что Харьков – «лучший».

Публикация мэра уже собрала почти сотню комментариев. В частности, люди признаются в любви родному городу.

Некоторые говорят, что любовь к Харькову – это не просто чувство.

«А глубокая и непрерывная связь с городом, наполненным историей, культурой и энергией живущих в нем людей. Харьков, как большое сердце Востока Украины, имеет свою уникальную атмосферу, сочетающую традиции и современность, теплоту и открытость», — написала одна из пользователей.

Некоторые отмечают, что «тот, кто в Харькове не был, мир не видел».