Сегодня 14 февраля: какой праздник и день в истории
14 февраля – День святого Валентина (День влюбленных) и Международный день дарения книг. В этот день 2005 года основали самый популярный видеохостинг мира – YouTube. В 1990-м «Вояджер-1» сделал фотографию Земли с рекордного расстояния. В 1931-м вышел первый звуковой фильм о Дракуле. В 1919-м началась Польско-советская война. В 1897-м умер украинский писатель Пантелеймон Кулиш. В 1779-м аборигены Гавайских островов убили мореплавателя Джеймса Кука.
Праздники и памятные даты 14 февраля
14 февраля в мире – День святого Валентина (День влюбленных) и Международный день дарения книг.
Также сегодня: Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, День колеса обозрения, Международный день исцеления звуком, Всемирный день бонобо (карликовых шимпанзе), Международный зимний день «На работу на велосипеде» (отмечают во вторую пятницу февраля).
14 февраля в истории
14 февраля 1779 года аборигены Гавайских островов убили известного английского мореплавателя Джеймса Кука. Подробнее.
14 февраля 1897 года умер украинский писатель и общественный деятель Пантелеймон Кулиш.
14 февраля 1919 года началась Польско-советская война. Подробнее.
14 февраля 1931 года вышел первый звуковой фильм о Дракуле. Как ни странно, но релиз ужастика специально назначили на День влюбленных, ведь его позиционировали в прокате как «историю самой невероятной любви из известных миру». Сценарий фильма базировался на пьесе «Дракула» 1924 года, довольно существенной переработке романа Брема Стокера. Пьеса пользовалась популярностью на Бродвее, что привлекло к ней внимание киностудии «Universal Pictures».
Режиссером фильма стал Тод Браунинг, а главную роль исполнил Бела Лугоши – голливудский актер венгерского происхождения. Именно он играл вампира в популярной в то время бродвейской постановке.
При этом ни Браунинга, ни Лугоши изначально не было в проекте. Первый режиссер, которому доверили работу, Пауль Лени скончался из-за осложнений после перенесенного заражения крови в 1929 году. Занять кресло режиссера согласился уже отобранный исполнитель главной роли – звезда немого кино Лон Чейни («Призрак оперы» в экранизации 1925 года). Но Чейни тоже не дожил до съемок – он умер от рака горла 26 августа 1930 года. После этого проект чуть не закрыли.
В конце концов, Universal пригласила тандем Браунинга и Лугоши, который и создал «канонический» образ Дракулы. Фильм получил положительные отзывы критиков и имел успех в прокате. Так что в дальнейшем у него было немало продолжений, повторений и пересъемок. В 2000-м фильм «Дракула» отобрала для сохранения в Национальном реестре фильмов Библиотека Конгресса США, признав фильм «культурно, исторически или эстетически значимым».
14 февраля 1956 года в Москве открылся XX съезд КПСС, на котором Хрущев «среди своих» начал так называемое «развенчание культа личности» своего предшественника Сталина. Подробнее.
14 февраля 1990 года «Вояджер-1» сделал фотографию Земли с рекордного расстояния – в 6,4 млрд км. Подробнее.
14 февраля 1992 года установлены дипломатические отношения между РФ и Украиной. Их разорвали 24 февраля 2022-го — в день, когда РФ начала полномасштабное вторжение.
14 февраля 2005 года основали самый популярный видеохостинг мира – YouTube. Подробнее.
Церковный праздник
14 февраля христиане чтят память преподобного Авксентия. Подробнее.
Народные приметы
Если 14 февраля – солнечный день, то лето будет теплым, но весна – с морозами.
Если день морозный, то лето будет засушливым и жарким.
Хорошая погода в этот день — к быстрому небольшому похолоданию.
Что нельзя делать 14 февраля
Нельзя посещать врача.
Нельзя стричь ногти и волосы.
Нельзя ругаться.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 февраля – День святого Валентина (День влюбленных) и Международный день дарения книг. В этот день 2005 года основали самый популярный видеохостинг мира – YouTube".