Сегодня 14 февраля: какой праздник и день в истории

14 февраля – День святого Валентина (День влюбленных) и Международный день дарения книг. В этот день 2005 года основали самый популярный видеохостинг мира – YouTube. В 1990-м «Вояджер-1» сделал фотографию Земли с рекордного расстояния. В 1931-м вышел первый звуковой фильм о Дракуле. В 1919-м началась Польско-советская война. В 1897-м умер украинский писатель Пантелеймон Кулиш. В 1779-м аборигены Гавайских островов убили мореплавателя Джеймса Кука.

Праздники и памятные даты 14 февраля

14 февраля в мире – День святого Валентина (День влюбленных) и Международный день дарения книг.

Также сегодня: Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, День колеса обозрения, Международный день исцеления звуком, Всемирный день бонобо (карликовых шимпанзе), Международный зимний день «На работу на велосипеде» (отмечают во вторую пятницу февраля).

14 февраля в истории

14 февраля 1779 года аборигены Гавайских островов убили известного английского мореплавателя Джеймса Кука. Подробнее.

14 февраля 1897 года умер украинский писатель и общественный деятель Пантелеймон Кулиш.

14 февраля 1919 года началась Польско-советская война. Подробнее.

14 февраля 1931 года вышел первый звуковой фильм о Дракуле. Как ни странно, но релиз ужастика специально назначили на День влюбленных, ведь его позиционировали в прокате как «историю самой невероятной любви из известных миру». Сценарий фильма базировался на пьесе «Дракула» 1924 года, довольно существенной переработке романа Брема Стокера. Пьеса пользовалась популярностью на Бродвее, что привлекло к ней внимание киностудии «Universal Pictures».

Режиссером фильма стал Тод Браунинг, а главную роль исполнил Бела Лугоши – голливудский актер венгерского происхождения. Именно он играл вампира в популярной в то время бродвейской постановке.

При этом ни Браунинга, ни Лугоши изначально не было в проекте. Первый режиссер, которому доверили работу, Пауль Лени скончался из-за осложнений после перенесенного заражения крови в 1929 году. Занять кресло режиссера согласился уже отобранный исполнитель главной роли – звезда немого кино Лон Чейни («Призрак оперы» в экранизации 1925 года). Но Чейни тоже не дожил до съемок – он умер от рака горла 26 августа 1930 года. После этого проект чуть не закрыли.

В конце концов, Universal пригласила тандем Браунинга и Лугоши, который и создал «канонический» образ Дракулы. Фильм получил положительные отзывы критиков и имел успех в прокате. Так что в дальнейшем у него было немало продолжений, повторений и пересъемок. В 2000-м фильм «Дракула» отобрала для сохранения в Национальном реестре фильмов Библиотека Конгресса США, признав фильм «культурно, исторически или эстетически значимым».

14 февраля 1956 года в Москве открылся XX съезд КПСС, на котором Хрущев «среди своих» начал так называемое «развенчание культа личности» своего предшественника Сталина. Подробнее.

14 февраля 1990 года «Вояджер-1» сделал фотографию Земли с рекордного расстояния – в 6,4 млрд км. Подробнее.

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14 февраля 2005 года основали самый популярный видеохостинг мира – YouTube. Подробнее.

Церковный праздник

14 февраля христиане чтят память преподобного Авксентия. Подробнее.

Народные приметы

Если 14 февраля – солнечный день, то лето будет теплым, но весна – с морозами.

Если день морозный, то лето будет засушливым и жарким.

Хорошая погода в этот день — к быстрому небольшому похолоданию.

Что нельзя делать 14 февраля

Нельзя посещать врача.

Нельзя стричь ногти и волосы.

Нельзя ругаться.