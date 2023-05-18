Сегодня 18 мая: какой праздник и день в истории

18 мая в Украине – День борьбы за права крымскотатарского народа. Год назад 18 мая в Харьковской области освободили Дементиевку. В этот день в разные годы создали граммофонную пластинку и образ графа Дракулы.

Праздники и памятные даты 18 мая

18 мая в Украине – День борьбы за права крымскотатарского народа и День памяти геноцида крымскотатарского народа.

Также с 2019 года 18 мая отмечают День резервиста Украины.

В мире – Всемирный день вышиванки, Международный день музеев. Под эгидой ООН проходит Международный день вакцины против ВИЧ.

18 мая в истории

18 мая 1888 года в США изобретатель граммофонной пластинки Эмиль Берлинер впервые продемонстрировал свое изобретение. Берлинер первым предложил использовать в качестве носителя звука цинковый диск, покрытый тонким восковым слоем.

Это позволило существенно увеличить громкость воспроизводимого звука. А кроме того — еще и существенно удешевило процесс производства звуконосителей. Ведь предложенный Берлинером диск позволял снимать с него металлическую копию — матрицу, которую в дальнейшем использовали для массового производства грампластинок штамповкой из целлулоида, эбонита, каучука и так далее. Одна матрица позволяла напечатать около 500 пластинок. Берлинер также разработал и устройство, которое «считывало» звук с пластинок – граммофон. В дальнейшем он основал первую в мире фабрику грампластинок. Грампластинку Берлинера хранят в Национальном музее США в Вашингтоне.

18 мая 1897 года можно считать «Днем рождения графа Дракулы». В этот день мир увидел роман Брема Стокера «Дракула». Писатель создал образ, который стал сверхпопулярным, причем не столько в литературе, сколько в кинематографе, мультипликации и компьютерных играх.

По самой популярной версии, своего бессмертного графа Стокер «списал» с реальной исторической личности — господаря Валахии Влада III Цепеша. Свое прозвище «Цепеш» («Колосажатель») Влад получил за жестокость расправ с врагами и собственными подданными, которых он сажал на кол. При этом господарь Валахии имел и другое прозвище, которое унаследовал от отца – Drăculea (в переводе – «сын дракона» или «сын дьявола»). Считается, что отец Цепеша, тоже Влад, входил в элитный рыцарский орден Дракона. Влад III является национальным героем Румынии. Он прославился войнами против Османской империи.

Стокер переместил своего Дракулу в несколько иную местность – Трансильванию – и добавил к образу жестокого правителя мистику, использовав румынские легенды об упырях, называвшихся стригоями. В оригинальном романе Дракула многие столетия живет в Трансильвании. Он – нежить. Но при этом – дворянин, обладающий аристократическим шармом и понятиями о чести и доблести.

18 мая 1944 года власти СССР начали операцию по депортации крымских татар. Ее прописали в указе № ГОКО-5859, который 11 мая принял Государственный Комитет Обороны. В течение 18-20 мая людей выбрасывали из домов и насильственно вывозили в отдаленные регионы СССР. Этот процесс начался ночью 18 мая. В 3 часа сотрудники НКВД врывались в дома, выделяли хозяевам максимум полчаса (а иногда несколько минут) на сборы и загоняли людей в транспорт. Их свозили на железнодорожные станции Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя. А оттуда эшелонами отправляли в отдаленные регионы СССР. По советским данным, депортировали более 190 тысяч человек, по переписи Национального движения крымских татар — 423 100. Только в первые годы выселения, по данным НКВД, погибли от 27 до 46,2% депортированных.

18 мая 1974 года Индия присоединилась к «Клубу ядерных держав». Страна провела первое испытание ядерного заряда мощностью 20 килотонн на полигоне Покхаран в штате Раджастхан. Операция по разработке и испытаниям ядерного оружия называлась «Улыбающийся Будда». Бомбу взорвали на глубине 107 метров в тестовой зоне. Взрыв производила индийская армия. При этом официально Министерство иностранных дел Индии охарактеризовало это испытание как «мирный ядерный взрыв». А наличие у нее ядерного оружия страна признала только в 1998 году. Индия в 1974-м стала шестой ядерной страной мира и первой – из тех, которые не являются постоянными членами Совбеза ООН.

18 мая 1992 года крымские татары Украины впервые отметили День национального траура в память о депортации из Крыма.

18 мая 2004 года при спуске с горы Макала погиб украинский альпинист и капитан сборной страны по альпинизму Владислав Терзиул.

Он был первым из альпинистов стран бывшего СССР, кто покорил все 14 восьмитысячников планеты. При этом восхождения совершал в спортивном стиле, не применяя кислород. Альпинист совершил более 50 восхождений самой высокой категории сложности (5-й и 6-й). Погиб, спускаясь с горы Макала, высотой 8485 метров.

18 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении от российских оккупантов села Дементиевка Харьковской области.

Церковный праздник 18 мая

18 мая христиане чтят память мученицы Ирины. Она была дочерью Ликиния — правителя города Магеддона в Македонии. Жила во второй половине I столетия. С юности поверила в Христа. По преданию, ее крестил апостол Тимофей, ученик апостола Павла. Желая посвятить свою жизнь Богу, святая Ирина отказалась от замужества. Она начала убеждать родителей принять христианство. И отец сначала воспринимал ее речи спокойно, однако, когда она отказалась поклониться идолам, возмутился и бросил дочь под ноги диким коням. Однако кони не коснулись ее, а бросились на самого Ликиния и задавили его до смерти. Но после молитвы Ирины Ликиний вернулся к жизни, после чего поверил в Христа. Узнав о чуде, в христианство перешла вся семья правителя, а с ними еще 3000 человек. Ирина же продолжала проповедовать христианство жителям Македонии. Она обратила к вере в Христа более 10 000 язычников. Предвидя свою скорую смерть, святая Ирина сама пошла в горную пещеру близ Эфеса и попросила завалить за собой вход камнями. А когда четыре дня спустя ее знакомые вернулись в пещеру, то, открыв ее, не нашли там тела святой Ирины и решили, что ее Бог забрал на небо.

Народные приметы

Если птиц не слышно – погода скоро испортится.

Если в этот день в небе молнии, то весна будет хорошей.

Непогода 18 мая – к хорошему урожаю хлеба.

Что нельзя делать 18 мая

Нельзя жаловаться на жизнь, проблемы и судьбу.

Нельзя сплетничать.

Нельзя оставлять грязную посуду, особенно на ночь.