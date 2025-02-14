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14 лютого у Харкові: «валентинка» від Терехова та зізнання містян (фото)

Суспільство 14:35   14.02.2025
Вікторія Яковенко
14 лютого у Харкові: «валентинка» від Терехова та зізнання містян (фото) Фото: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов позитивною картинкою привітав містян із Днем святого Валентина.

У «валентинці» Терехова йдеться, що «Love is – це казати усім, що Харків – «лучшій».

Допис мера вже зібрав майже сотню коментарів. Зокрема, люди зізнаються у коханні рідному місту.

День Закоханих у Харкові
Скриншот
День Закоханих у Харкові
Скриншот

Деякі кажуть, що любов до Харкова – це не просто почуття.

«А глибокий і неперервний зв’язок з містом, яке наповнене історією, культурою та енергією людей, які в ньому живуть. Харків, як велике серце Сходу України, має свою унікальну атмосферу, яка поєднує традиції і сучасність, теплоту та відкритість», – написала одна з користувачів.

День закоханих у Харкові
Скриншот

Деякі відзначають, що «той, хто в Харкові не був, той світу не бачив».

День закоханих у Харкові
Скриншот

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 14:35;

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