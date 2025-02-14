14 лютого у Харкові: «валентинка» від Терехова та зізнання містян (фото)
Фото: Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов позитивною картинкою привітав містян із Днем святого Валентина.
У «валентинці» Терехова йдеться, що «Love is – це казати усім, що Харків – «лучшій».
Допис мера вже зібрав майже сотню коментарів. Зокрема, люди зізнаються у коханні рідному місту.
Деякі кажуть, що любов до Харкова – це не просто почуття.
«А глибокий і неперервний зв’язок з містом, яке наповнене історією, культурою та енергією людей, які в ньому живуть. Харків, як велике серце Сходу України, має свою унікальну атмосферу, яка поєднує традиції і сучасність, теплоту та відкритість», – написала одна з користувачів.
Деякі відзначають, що «той, хто в Харкові не був, той світу не бачив».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 14 февраля, Ігор Терехов, день святого валентина, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 14:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов позитивною картинкою привітав містян із Днем святого Валентина.".