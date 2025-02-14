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14 лютого: як війна змінила стиль наречених і весілля в Харкові

Суспільство 17:42   14.02.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
14 лютого: як війна змінила стиль наречених і весілля в Харкові

У День усіх закоханих, 14 лютого, кореспондентка МГ “Об’єктив” з’ясовувала, як вплинуло повномасштабне вторгнення РФ на весільні традиції харків’ян.

Закохані Харкова частіше одружуються онлайн, приходять до РАЦСів без гостей і вкрай рідко замовляють виїзні церемонії в ресторанах. Спостереженнями за молодятами воєнного часу поділилася керівниця Другого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Марина Басілашвілі.

Одружуються без гостей

“Деякі зміни все ж таки відбулися. За статистикою, майже 60% від загальної кількості молодят – військові”, – говорить Басілашвілі.

Це впливає і на сам формат укладання шлюбу: пари все рідше подають заяву заздалегідь і планують дату весілля. Навпаки – розписуються того ж дня, коли прийшли до РАЦСу, адже отримати відпустку чи вихідний військовослужбовцям не так просто. Подібний варіант – одружитися відразу – передбачили законом у зв’язку з воєнним станом у країні.

Часто пари приходять лише вдвох – без гостей.

“Якщо раніше, до війни, було багато гостей: батьки, гості навіть не вміщувалися в зали. То зараз саме обирають варіант бути удвох на церемонії. Ми постійно від наречених чуємо таку фразу при реєстрації, що коли закінчиться війна і в Україні буде мир, вони планують тоді відсвяткувати гучне весілля – з усіма традиціями, як це має бути”, – відзначила керівниця Другого відділу ДРАЦС.

Виїзні церемонії стали рідкістю

Також все популярнішими стають шлюби онлайн, а ось виїзні церемонії стали рідкістю.

“Якщо згадати часи до повномасштабного вторгнення, то найбільш популярним був виїзд саме до ресторанних закладів. Це було по сім, по п’ять виїздів на день. На сьогодні їх майже немає. Це пов’язано з великим ризиком, небезпекою. Хоча ми завжди готові. Ми виїжджаємо в межах міста Харкова“, – зазначила Марина Басілашілі.

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Здебільшого співробітники РАЦС зараз виїжджають реєструвати шлюби молодят, які самі не можуть прибути: до медичних чи виправних установ і СІЗО.

Вишиванка замість білої сукні нареченої

Ще одна “військова зміна”, що сталася в Харкові, стосується стилю наречених. Пишні білі сукні та туфлі на підборах ідуть у минуле.

Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Війна навіть вплинула на стиль і вподобання в одязі у наречених, це правда. Зараз у тренді для чоловіків – це військова форма та берці. Для дівчат – це вишиванка та кеди, – поділилася Басілашвілі. – Яскравий приклад – сьогоднішня пара. Вона військова і він військовий, познайомилися на передовій. Наречена була у військовій формі. Якщо раніше для нашого соціуму це було б здивування побачити наречену в такому образі, тому що в нас наречена завжди асоціюється з білою сукнею. То саме сьогодні, саме образ цієї нареченої, він викликає тільки повагу до неї. Коли ми вітали цю пару, дізналися, що вони чекають на поповнення. Їх на церемонії було вже втроє, тому тепер ми чекаємо їх на реєстрацію первістка”.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 17:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У День усіх закоханих, 14 лютого, кореспондентка МГ “Об’єктив” з’ясовувала, як вплинуло повномасштабне вторгнення РФ на весільні традиції харків’ян".