Чи був весільний бум у Харкові 14 лютого і які церемонії зараз у тренді 📹

60% молодят зараз – військові. Більшість шлюбів укладають без урочистостей, часто без гостей та навіть родичів. Про це МГ «Об’єктив» розповіли в одному із відділів РАЦС у місті. З початку року у Харкові та області офіційно скріпили стосунки понад 1930 пар. Весільний бум традиційно спостерігають у День святого Валентина. Цього року він також не став винятком, адже закохані продовжують вірити у щасливі дати та символи. Заздалегідь на Харківщині подали заяви на 14 лютого понад 40 пар, і протягом дня до РАЦСів йшли й інші охочі.

Анна, наречена, прикордонниця

Історія кохання в нас дуже довга. Ми зустрічалися ще зі школи. Одружилися. Потім так вийшло, що ми розлучилися. Але війна внесла свої корективи й ми вирішили знову зараз одружитися.



Дмитро, наречений, військовий ЗСУ

У нас двоє дітей. Що вона ризикує своїм життям, що я ризикую кожного дня.

Анна та Дмитро одружуються о 14-й годині 14 лютого. Раніше за таку комбінацію розгорнулася б справжня битва наречених. Але зараз пара отримала її волею випадку. Адже саме сьогодні обох відпустили зі служби.

Анна, наречена, прикордонниця

Вихідний нам дали. Дмитро зараз служить у Донецькій області. Я в Харківській. Ми вирішили сьогодні, саме 14 числа.

У Анни та Дмитра є лише один день, вже завтра вони мають повернутися на службу. Й коли знову побачаться – не знають. Діти ж лишатимуться в Полтаві в бабусі. Одружитися зараз можна день у день, тобто прийти до відділу, подати заяву й одразу ж зареєструвати шлюб. Це спрощення діє у зв’язку з воєнним станом.

Марина Басілашвілі, керівниця Другого відділу ДРАЦС у м. Харкові

Дуже ця послуга зараз популярна. Якщо це військові, в них немає можливості чекати. Справді, війна вплинула і на сьогодні більшість зареєстрованих шлюбів саме з військовими, 60%.

Одружитись взагалі можна віддалено, в застосунку “Дія”. Зокрема скориставшись послугою онлайн-шлюбу, коли церемонія відбувається по відеозв’язку. Також у “Дії” можна освідчитися другій половинці, на відповідь в неї є 14 днів. Війна в цілому змінила весільні традиції харків’ян. Обряд став камернішим.

Марина Басілашвілі, керівниця Другого відділу ДРАЦС у м. Харкові

Якщо раніше, до війни, було багато гостей, батьки, гості навіть не вміщувалися в зали, то зараз обирають варіант бути вдвох на церемонії. Ми постійно від наречених чуємо таку фразу при реєстрації, що коли закінчиться війна і в Україні буде мир, вони планують тоді відсвяткувати гучне весілля.



Майже немає виїзних церемоній на природі та в ресторанах. Послуга залишається, але зараз здебільшого так одружують вдома, у виправних та медичних закладах. Трансформувалось і вбрання наречених.

Марина Басілашвілі, керівниця Другого відділу ДРАЦС у м. Харкові

Зараз у тренді, якщо для чоловіків – це військова форма та берці. Для дівчат – це вишиванка та кеди.

У 2022 році у регіоні побралися майже 10 тисяч пар, у 2023-му – майже 11 тисяч. А от у 2024-му одружувалися менше – загалом уклали понад 8 тисяч шлюбів.

Марина Басілашвілі, керівниця Другого відділу ДРАЦС у м. Харкові

Найактивнішим у нас був 2023 рік. Трошки у 2024-му було менше. Я думаю, це пов’язано з тим, що громадяни виїжджають. Від початку 2025 року у Харківській області зареєстрована 1931 пара.

І от вдруге погоджуються стати подружжям Анна та Дмитро.

Анна, дружина Дмитра, прикордонниця

Є почуття вічне і щось набагато важливіше, ніж війна, сварки та всілякі дрібниці. Усе буде добре!