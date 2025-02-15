Нацгвардійці зібрали натовп на станції метро в Харкові (відео)
Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” НГУ минулого тижня дав сольну концертну програму на станції метро “Історичний музей”.
Протягом майже години пасажири слухали популярні українські пісні, джазові композиції та світові хіти, інформують у бригаді та наголошують, що саме оркестр 5-ї Слобожанської відкрив концертний марафон «Разом до перемоги», який проводять департамент культури міськради та КП «Харківський метрополітен».
“Пісня – це зброя, яка перемагає навіть кулі. Якщо її заговорити, вона відступить”, – говорить музика оркестру Геннадій Фомін.
“Ми постійно готуємось, ми постійно в готовності якийсь концерт дати, як кажуть, по телефонному дзвінку”, – додав диригент Володимир Столяров.
Як повідомила виконувачка обов’язків директора департаменту культури міськради Тетяна Мараховська, концерти в межах проєкту «Все для перемоги» проходитимуть у метро щоп’ятниці.
Відео: 5-та Слобожанська бригада НГУ
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- Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, концерт, КП "Харьковский метрополитен", метро, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2025 в 11:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” НГУ минулого тижня дав сольну концертну програму на станції метро “Історичний музей”.".