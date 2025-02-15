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Нацгвардійці зібрали натовп на станції метро в Харкові (відео)

Культура 11:10   15.02.2025
Олена Нагорна
Нацгвардійці зібрали натовп на станції метро в Харкові (відео) Скриншот

Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” НГУ минулого тижня дав сольну концертну програму на станції метро “Історичний музей”.

Протягом майже години пасажири слухали популярні українські пісні, джазові композиції та світові хіти, інформують у бригаді та наголошують, що саме оркестр 5-ї Слобожанської відкрив концертний марафон «Разом до перемоги», який проводять департамент культури міськради та КП «Харківський метрополітен».

“Пісня – це зброя, яка перемагає навіть кулі. Якщо її заговорити, вона відступить”, – говорить музика оркестру Геннадій Фомін. 

“Ми постійно готуємось, ми постійно в готовності якийсь концерт дати, як кажуть, по телефонному дзвінку”, – додав диригент Володимир Столяров.

Як повідомила виконувачка обов’язків директора департаменту культури міськради Тетяна Мараховська, концерти в межах проєкту «Все для перемоги» проходитимуть у метро щоп’ятниці. 

Відео: 5-та Слобожанська бригада НГУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2025 в 11:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” НГУ минулого тижня дав сольну концертну програму на станції метро “Історичний музей”.".