Нацгвардійці зібрали натовп на станції метро в Харкові (відео)

Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” НГУ минулого тижня дав сольну концертну програму на станції метро “Історичний музей”.

Протягом майже години пасажири слухали популярні українські пісні, джазові композиції та світові хіти, інформують у бригаді та наголошують, що саме оркестр 5-ї Слобожанської відкрив концертний марафон «Разом до перемоги», який проводять департамент культури міськради та КП «Харківський метрополітен».

“Пісня – це зброя, яка перемагає навіть кулі. Якщо її заговорити, вона відступить”, – говорить музика оркестру Геннадій Фомін.

“Ми постійно готуємось, ми постійно в готовності якийсь концерт дати, як кажуть, по телефонному дзвінку”, – додав диригент Володимир Столяров.

Як повідомила виконувачка обов’язків директора департаменту культури міськради Тетяна Мараховська, концерти в межах проєкту «Все для перемоги» проходитимуть у метро щоп’ятниці.

Відео: 5-та Слобожанська бригада НГУ

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