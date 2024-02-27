Live
  • Вт 27.02.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 38.34
  • EUR 41.6

Дергачи атаковали «шахеды» — начальник ГВА Задоренко

Происшествия 11:45   27.02.2024
Оксана Горун
Дергачи атаковали «шахеды» — начальник ГВА Задоренко Фото: telegram Вячеслава Задоренко

Начальник городской военной администрации Дергачей Вячеслав Задоренко сообщил, что город ночью атаковали «шахеды».

«Сегодня ночью российские террористы дважды ударили по Дергачам «шахедами». К счастью, обошлось без пострадавших и значительных разрушений», — написал он.

Ранее об ударах «шахедов» по селу в Богодуховской громаде информировала Харьковская областная прокуратура. Там также насчитали два «прилета». При этом, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину ночью атаковали всего 13 беспилотников и 11 из них сбили.

«В Золочевский ОТГ вражеский беспилотник ударил по Довжанскому лицею, там полностью разрушены три этажа. Еще двумя шахедами «Герань-2″ били по Дергачам. На местах попадания – две воронки, там нашли обломки дрона. Информации о пострадавших пока нет», — сообщил также начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

В Дергачах в результате обстрела произошел пожар — о нем сообщала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Горел сухостой на площади 50 квадратных метров.

воронка от удара "шахеда"
Фото: telegram Вячеслава Задоренко

Читайте также: Синегубов об обстрелах Харьковщины: в Дергачах ночью был пожар

«В связи с постоянными обстрелами пограничной зоны, а также ударами по нашему городу, призываю жителей громады быть максимально бдительными и доверять только проверенным источникам информации», — прокомментировал Задоренко.

Он также попросил земляков информировать о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом. Сообщать можно на спецлинию СБУ: 0-800-501-482. Или по электронной почте: callcenter@ssu.gov.ua

Автор: Оксана Горун
Популярно
Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп
Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп
25.02.2024, 10:32
Криминальная драма в Харькове: погибла главный балетмейстер театра музкомедии
Криминальная драма в Харькове: погибла главный балетмейстер театра музкомедии
27.02.2024, 09:55
Главные новости Харькова 27.02: Терехов созывает депутатов, 22 атаки, «шахеды»
Главные новости Харькова 27.02: Терехов созывает депутатов, 22 атаки, «шахеды»
27.02.2024, 11:51
Коваленко оценил заявление нардепа о рисках потерять Купянск, а за ним Харьков
Коваленко оценил заявление нардепа о рисках потерять Купянск, а за ним Харьков
25.02.2024, 12:56
«Какой город еще так не прикрыт?» — в Харькове ответили нардепу Устиновой
«Какой город еще так не прикрыт?» — в Харькове ответили нардепу Устиновой
26.02.2024, 07:51
Дергачи атаковали «шахеды» — начальник ГВА Задоренко
Дергачи атаковали «шахеды» — начальник ГВА Задоренко
27.02.2024, 11:45

Новости по теме:

11:45
Дергачи атаковали «шахеды» — начальник ГВА Задоренко
11:19
Два «шахеда» ночью на Харьковщине уничтожили нацгвардейцы
09:23
Куда ударили «шахеды» на Харьковщине, сообщила прокуратура (фото)
07:57
На Харьковщине ночью сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ
12:37
«Шахед», летевший в сторону Харькова, ночью сбили пограничники (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Дергачи атаковали «шахеды» — начальник ГВА Задоренко»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник городской военной администрации Дергачей Вячеслав Задоренко сообщил, что город ночью атаковали «шахеды»".