Дергачи атаковали «шахеды» — начальник ГВА Задоренко
Начальник городской военной администрации Дергачей Вячеслав Задоренко сообщил, что город ночью атаковали «шахеды».
«Сегодня ночью российские террористы дважды ударили по Дергачам «шахедами». К счастью, обошлось без пострадавших и значительных разрушений», — написал он.
Ранее об ударах «шахедов» по селу в Богодуховской громаде информировала Харьковская областная прокуратура. Там также насчитали два «прилета». При этом, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину ночью атаковали всего 13 беспилотников и 11 из них сбили.
«В Золочевский ОТГ вражеский беспилотник ударил по Довжанскому лицею, там полностью разрушены три этажа. Еще двумя шахедами «Герань-2″ били по Дергачам. На местах попадания – две воронки, там нашли обломки дрона. Информации о пострадавших пока нет», — сообщил также начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
В Дергачах в результате обстрела произошел пожар — о нем сообщала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Горел сухостой на площади 50 квадратных метров.
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«В связи с постоянными обстрелами пограничной зоны, а также ударами по нашему городу, призываю жителей громады быть максимально бдительными и доверять только проверенным источникам информации», — прокомментировал Задоренко.
Он также попросил земляков информировать о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом. Сообщать можно на спецлинию СБУ: 0-800-501-482. Или по электронной почте: callcenter@ssu.gov.ua
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, Болвинов, Дергачи, задоренко, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 11:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник городской военной администрации Дергачей Вячеслав Задоренко сообщил, что город ночью атаковали «шахеды»".