Дергачі атакували “шахеди” – начальник МВА Задоренко
Начальник міської військової адміністрації Дергачів Вячеслав Задоренко повідомив, що місто вночі атакували “шахеди”.
“Сьогодні вночі російські терористи двічі вдарили по Дергачах “шахедами”. На щастя, минулося без постраждалих та значних руйнувань”, – написав він.
Раніше про удари “шахедів” по селу в Богодухівській громаді інформувала Харківська обласна прокуратура. Там також нарахували два “прильоти”. При цьому, за даними Повітряних сил ЗСУ, Україну вночі атакували лише 13 безпілотників і 11 із них збили.
“У Золочівський ОТГ ворожий безпілотник вдарив по Довжанському ліцею, там повністю зруйновано три поверхи. Ще двома шахедами “Герань-2” били по Дергачах. На місцях влучань – дві вирви, там знайшли уламки дрона. Інформації щодо постраждалих наразі немає“, – повідомив також начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
У Дергачах внаслідок обстрілу сталася пожежа – про неї повідомляла пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Горів сухостій на площі 50 кв. м.
Читайте також: Синєгубов про обстріли Харківщини: в Дергачах вночі була пожежа
“У зв’язку з постійними обстрілами прикордоння, а також ударами по нашому місту, закликаю мешканців громади бути максимально пильними та довіряти лише перевіреним джерелам інформації”, – прокоментував Задоренко.
Він також попросив земляків інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом. Повідомляти можна спецлінію СБУ: 0-800-501-482. Або електронною поштою: callcenter@ssu.gov.ua.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дергачі атакували “шахеди” – начальник МВА Задоренко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 11:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник міської військової адміністрації Дергачів Вячеслав Задоренко повідомив, що місто вночі атакували “шахеди”".