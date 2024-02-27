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Дергачі атакували “шахеди” – начальник МВА Задоренко

Події 11:45   27.02.2024
Оксана Горун
Дергачі атакували “шахеди” – начальник МВА Задоренко Фото: телеграм Вячеслава Задоренка

Начальник міської військової адміністрації Дергачів Вячеслав Задоренко повідомив, що місто вночі атакували “шахеди”.

“Сьогодні вночі російські терористи двічі вдарили по Дергачах “шахедами”. На щастя, минулося без постраждалих та значних руйнувань”, – написав він.

Раніше про удари “шахедів” по селу в Богодухівській громаді інформувала Харківська обласна прокуратура. Там також нарахували два “прильоти”. При цьому, за даними Повітряних сил ЗСУ, Україну вночі атакували лише 13 безпілотників і 11 із них збили.

“У Золочівський ОТГ ворожий безпілотник вдарив по Довжанському ліцею, там повністю зруйновано три поверхи. Ще двома шахедами “Герань-2” били по Дергачах. На місцях влучань – дві вирви, там знайшли уламки дрона. Інформації щодо постраждалих наразі немає“, – повідомив також начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

У Дергачах внаслідок обстрілу сталася пожежа – про неї повідомляла пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Горів сухостій на площі 50 кв. м.

вирва від удару "шахеда"
Фото: телеграм Вячеслава Задоренка

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“У зв’язку з постійними обстрілами прикордоння, а також ударами по нашому місту, закликаю мешканців громади бути максимально пильними та довіряти лише перевіреним джерелам інформації”, – прокоментував Задоренко.

Він також попросив земляків інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом. Повідомляти можна спецлінію СБУ: 0-800-501-482. Або електронною поштою: callcenter@ssu.gov.ua.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 11:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник міської військової адміністрації Дергачів Вячеслав Задоренко повідомив, що місто вночі атакували “шахеди”".