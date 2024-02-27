11 раз россияне штурмовали Синьковку и Табаевку на Харьковщине — Генштаб ВСУ
На Купянском россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 10 сел, в частности, Синьковку, Степную Новоселовку, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне нанесли авиаудары возле села Бологовка Харьковской области.
Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ВСУ, обстрел, россияне, синьковка, Табаевка, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 19:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 10 сел, в частности, Синьковку, Степную Новоселовку, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ. ".