11 раз россияне штурмовали Синьковку и Табаевку на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Купянском россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 10 сел, в частности, Синьковку, Степную Новоселовку, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиаудары возле села Бологовка Харьковской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области.