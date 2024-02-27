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11 раз россияне штурмовали Синьковку и Табаевку на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:57   27.02.2024
Оксана Якушко
11 раз россияне штурмовали Синьковку и Табаевку на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Купянском россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 10 сел, в частности, Синьковку, Степную Новоселовку, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ. 

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиаудары возле села Бологовка Харьковской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

Читайте также: Армия РФ резко активизировалась на Харьковщине: Генштаб сообщил про 22 штурма

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 19:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском россияне обстреляли из артиллерии и минометов более 10 сел, в частности, Синьковку, Степную Новоселовку, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ. ".