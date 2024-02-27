Армия РФ резко активизировалась на Харьковщине: Генштаб сообщил про 22 штурма

Генштаб ВСУ в утренней сводке 27 февраля проинформировал, что россияне ночью атаковали Украину «шахедами», а в течение суток наносили удары авиабомбами и яростно штурмовали Синьковку.

Армия РФ резко активизировалась в Харьковской области. От нескольких атака в сутки оккупанты перешли сразу к двум десяткам. Главная локация, которая не дает врагу покоя, — Синьковка под Купянском. Из 96 атак на всем фронте 22 пришлись на Харьковщину.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка и еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — сообщил Генштаб ВСУ.

Ночью Украину, в том числе и Харьковщину, атаковали «шахеды». В течение суток по стране россияне нанесли шесть ракетных и 92 авиационных удара, совершили 110 обстрелов из РСЗО. Под авиаударами в Харьковской области были Великий Бурлук, Федоровка и все та же Синьковка. Артиллерией били по 120 населенным пунктам Украины.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления, одной наземной станции управления БПЛА противника», — перечислили в ГШ.