Армія РФ різко активізувалася на Харківщині: Генштаб повідомив про 22 штурми

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 27 лютого поінформував, що росіяни вночі атакували Україну “шахедами”, а протягом доби завдавали ударів авіабомбами та люто штурмували Синьківку.

Армія РФ різко активізувалася в Харківській області. Від кількох атак на добу окупанти перейшли одразу до двох десятків. Головна локація, яка не дає ворогові спокою, — Синьківка під Куп’янськом. З 96 атак на всьому фронті 22 припали на Харківщину.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Вночі Україну, зокрема й Харківщину, атакували “шахеди”. Протягом доби по країні росіяни завдали шість ракетних та 92 авіаційних удари, здійснили 110 обстрілів із РСЗВ. Під авіаударами в Харківській області були Великий Бурлук, Федорівка та все та ж Синьківка. З артилерії били по 120 населених пунктах України.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному пункту управління, одній наземній станції управління БпЛА противника“, – перерахували в ГШ.