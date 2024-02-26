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“Керівництво Харкова готується втекти”: Терехов відповів на фейк РФ гумором

Політика 21:24   26.02.2024
Олена Нагорна
“Керівництво Харкова готується втекти”: Терехов відповів на фейк РФ гумором

Низка російських телеграм-каналів опублікувала тексти, що керівництво Харкова нібито “готується втекти з міста”. У Центрі протидії дезінформації РНБО України зазначили: ці публікації є ворожою ІПсО.

Як обґрунтування заяви щодо підготовки до “здачі Харкова” у ворожих повідомленнях зазначається, що нібито керівництво Харківської міськради на чолі з мером Ігорем Тереховим “терміново” виділило гроші на ремонт дороги у бік селища Коротич та міста Люботин.

Нагадаємо, що ремонт ділянки дороги М-03 Київ-Харків у районі міста Валки, на стан якої скаржаться водії, напередодні анонсував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що гроші виділив Кабмін.

Повідомлення про буцімто “втечу” міської адміністрації з Харкова не відповідають дійсності та є інформаційно-психологічною операцією ворога, яка має на меті деморалізувати суспільство та посіяти панічні настрої“, – пише Центр протидії дезінформації.

Ворожі публікації вже прокоментував мер Ігор Терехов.

Усім давно відомо, що в Росії існують дві великі проблеми: дурні та дороги. І найгірше стає, коли перші починають замислюватись над другими. Слава всім, хто захищає наш Харків, нашу Україну й українців!” – написав міський голова.

Читайте також: Кабмін виділив гроші на ремонти важливих доріг Харківщини – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 21:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Низка російських телеграм-каналів опублікувала тексти, що керівництво Харкова нібито “готується втекти з міста”".