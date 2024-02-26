“Керівництво Харкова готується втекти”: Терехов відповів на фейк РФ гумором
Низка російських телеграм-каналів опублікувала тексти, що керівництво Харкова нібито “готується втекти з міста”. У Центрі протидії дезінформації РНБО України зазначили: ці публікації є ворожою ІПсО.
Як обґрунтування заяви щодо підготовки до “здачі Харкова” у ворожих повідомленнях зазначається, що нібито керівництво Харківської міськради на чолі з мером Ігорем Тереховим “терміново” виділило гроші на ремонт дороги у бік селища Коротич та міста Люботин.
Нагадаємо, що ремонт ділянки дороги М-03 Київ-Харків у районі міста Валки, на стан якої скаржаться водії, напередодні анонсував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що гроші виділив Кабмін.
“Повідомлення про буцімто “втечу” міської адміністрації з Харкова не відповідають дійсності та є інформаційно-психологічною операцією ворога, яка має на меті деморалізувати суспільство та посіяти панічні настрої“, – пише Центр протидії дезінформації.
Ворожі публікації вже прокоментував мер Ігор Терехов.
“Усім давно відомо, що в Росії існують дві великі проблеми: дурні та дороги. І найгірше стає, коли перші починають замислюватись над другими. Слава всім, хто захищає наш Харків, нашу Україну й українців!” – написав міський голова.
Читайте також: Кабмін виділив гроші на ремонти важливих доріг Харківщини – Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: дороги, ИПСО, ремонт, терехов, фейк, Харків, Центр противодействия дезинформации;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Керівництво Харкова готується втекти”: Терехов відповів на фейк РФ гумором»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 21:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Низка російських телеграм-каналів опублікувала тексти, що керівництво Харкова нібито “готується втекти з міста”".