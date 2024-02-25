Кабмін виділив гроші на ремонти важливих доріг Харківщини – Синєгубов
Кабмін виділив гроші на ремонти важливих доріг у Харківській області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Загалом, за його даними, уряд заклав 17,1 млрд грн, у межах цієї суми передбачена підтримка й Харківської області. При цьому скільки виділили регіону – начальник ХОВА не уточнив.
Синєгубов додав, що вони неодноразово зверталися щодо ремонту ключових евакуаційних шляхів області, зокрема й ділянки дороги М-03 Київ-Харків у районі міста Валки.
Нагадаємо, на сесії облради 20 лютого начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв заявив, що ситуація з автошляхами державного значення стає критичною через відсутність фінансування у 2024 році. Деякі субпідрядні організації відмовляються працювати. І якщо на зимове утримання доріг ресурсів вистачає, то ямкові ремонти проводяться в обсязі 20% від торішніх.
Облрада підготувала звернення до Кабміну щодо виділення фінансування безпосередньо на Харківщину.
23 лютого в ГО “Харківський антикорупційний центр” повідомили, що обласна Служба відновлення та розвитку інфраструктури без торгів уклала два договори на ремонти доріг на більш ніж 160 мільйонів гривень. До 15 березня планують привести до ладу ділянку траси Київ-Харків, на яку скаржаться водії. Ще один договір укладено на ремонт південно-західного об’їзду Харкова.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроші, дороги, ремонт, сінєгубов, финансирование, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Кабмін виділив гроші на ремонти важливих доріг Харківщини – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 16:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "При цьому скільки виділили регіону – начальник ХОВА не уточнив".