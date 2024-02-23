Ремонт доріг у Харківській області: на які траси виділили 160 млн грн – ХАЦ

Обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури уклала дві угоди на ремонт доріг на загальну суму понад 160 млн грн.

Про це повідомляють у ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на сайт «ProZorro». Зокрема, планують відремонтувати ділянку траси Харків-Київ, на яку скаржаться водії.

«Служба відновлення уклала угоду з ТОВ «Ростдорстрой» на аварійні роботи з ремонту автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 441+300 – км 462+000. Вартість робіт оцінили в 129,3 млн грн. Угоди підписали без проведення торгів», – зазначили активісти.

Цей ремонт планують провести до 15 березня.

Ще одна угода з ТОВ «Славдорстрой» – на ремонт південно-західного об’їзду Харкова на ділянці км 0+000 – км 8+001 вартістю 34,9 млн грн. Активісти з посиланням на Службу відновлення зазначають, що підрядників обирали, враховуючи спроможність компаній провести ремонт за найкоротший термін.

Нагадаємо, на сесії Харківської облради депутати зазначили, що ситуація з автодорогами державного значення в регіоні стає критичною через відсутність фінансування у 2024 році. Деякі субпідрядні організації відмовляються працювати. І якщо на зимове утримання доріг ресурсів вистачає, то ямкові ремонти проводяться в обсязі 20% від торішніх. Зокрема, депутати звернулися до уряду з вимогою профінансувати капітальний ремонт дороги Київ–Харків–Довжанський.