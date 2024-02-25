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Кабмин выделил деньги на ремонты важных дорог Харьковщины — Синегубов

Общество 16:12   25.02.2024
Елена Нагорная
Кабмин выделил деньги на ремонты важных дорог Харьковщины — Синегубов Фото: ХОВА

Кабмин выделил деньги на ремонты важных дорог в Харьковской области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В целом, по его данным, правительство заложило 17,1 млрд грн, в рамках этой суммы предусмотрена поддержка и Харьковской области. При этом сколько выделили региону — начальник ХОВА не уточнил.

Синегубов добавил, что они неоднократно обращались по поводу ремонта ключевых эвакуационных путей области, в том числе и участка дороги М-03 Киев-Харьков в районе города Валки.

Напомним, на сессии облсовета 20 февраля начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев заявил, что ситуация с автодорогами государственного значения становится критической из-за отсутствия финансирования в 2024 году. Некоторые субподрядные организации отказываются работать. И если на зимнее содержание дорог ресурсов хватает, то ямочные ремонты проводятся в объеме 20% от прошлогодних.

Облсовет подготовил обращение в Кабмин о выделении финансирования непосредственно на Харьковщину.

23 февраля в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили, что областная Служба восстановления и развития инфраструктуры без торгов заключила два договора на ремонты дорог на более чем 160 миллионов гривен. До 15 марта планируют привести в порядок участок трассы Киев-Харьков, на который жалуются водители. Еще один договор заключен на ремонт юго-западного объезда Харькова.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 16:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При этом сколько выделили региону — начальник ХОВА не уточнил".