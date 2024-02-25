Кабмин выделил деньги на ремонты важных дорог Харьковщины — Синегубов
Кабмин выделил деньги на ремонты важных дорог в Харьковской области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
В целом, по его данным, правительство заложило 17,1 млрд грн, в рамках этой суммы предусмотрена поддержка и Харьковской области. При этом сколько выделили региону — начальник ХОВА не уточнил.
Синегубов добавил, что они неоднократно обращались по поводу ремонта ключевых эвакуационных путей области, в том числе и участка дороги М-03 Киев-Харьков в районе города Валки.
Напомним, на сессии облсовета 20 февраля начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев заявил, что ситуация с автодорогами государственного значения становится критической из-за отсутствия финансирования в 2024 году. Некоторые субподрядные организации отказываются работать. И если на зимнее содержание дорог ресурсов хватает, то ямочные ремонты проводятся в объеме 20% от прошлогодних.
Облсовет подготовил обращение в Кабмин о выделении финансирования непосредственно на Харьковщину.
23 февраля в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили, что областная Служба восстановления и развития инфраструктуры без торгов заключила два договора на ремонты дорог на более чем 160 миллионов гривен. До 15 марта планируют привести в порядок участок трассы Киев-Харьков, на который жалуются водители. Еще один договор заключен на ремонт юго-западного объезда Харькова.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроші, деньги, дороги, ремонт, синегубов, финансирование, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Кабмин выделил деньги на ремонты важных дорог Харьковщины — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 16:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При этом сколько выделили региону — начальник ХОВА не уточнил".