«Руководство Харькова готовится сбежать»: Терехов ответил на фейк РФ юмором

Ряд российских Telegram-каналов опубликовал тексты, что руководство Харькова якобы «готовится сбежать из города». В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отметили: эти публикации являются вражеской ИПсО.

В качестве обоснования заявления о подготовке к «сдаче Харькова» во вражеских сообщениях указывается, что якобы руководство Харьковского горсовета во главе с мэром Игорем Тереховым «срочно» выделило деньги на ремонт дороги в сторону поселка Коротич и города Люботин.

Напомним, что ремонт участка дороги М-03 Киев-Харьков в районе города Валки, на состояние которого жалуются водители, накануне анонсировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что деньги выделил Кабмин.

«Сообщения о якобы «бегстве» городской администрации из Харькова не соответствуют действительности и являются информационно-психологической операцией врага, которая имеет целью деморализовать общество и посеять панические настроения», — пишет Центр противодействия дезинформации.

Вражеские публикации уже прокомментировал мэр Игорь Терехов.

«Всем давно известно, что в России существуют две большие проблемы: дураки и дороги. И хуже всего становится, когда первые начинают задумываться над вторыми. Слава всем, кто защищает наш Харьков, нашу Украину и украинцев!» — написал городской голова.