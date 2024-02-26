«Руководство Харькова готовится сбежать»: Терехов ответил на фейк РФ юмором
Ряд российских Telegram-каналов опубликовал тексты, что руководство Харькова якобы «готовится сбежать из города». В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отметили: эти публикации являются вражеской ИПсО.
В качестве обоснования заявления о подготовке к «сдаче Харькова» во вражеских сообщениях указывается, что якобы руководство Харьковского горсовета во главе с мэром Игорем Тереховым «срочно» выделило деньги на ремонт дороги в сторону поселка Коротич и города Люботин.
Напомним, что ремонт участка дороги М-03 Киев-Харьков в районе города Валки, на состояние которого жалуются водители, накануне анонсировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что деньги выделил Кабмин.
«Сообщения о якобы «бегстве» городской администрации из Харькова не соответствуют действительности и являются информационно-психологической операцией врага, которая имеет целью деморализовать общество и посеять панические настроения», — пишет Центр противодействия дезинформации.
Вражеские публикации уже прокомментировал мэр Игорь Терехов.
«Всем давно известно, что в России существуют две большие проблемы: дураки и дороги. И хуже всего становится, когда первые начинают задумываться над вторыми. Слава всем, кто защищает наш Харьков, нашу Украину и украинцев!» — написал городской голова.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: дороги, ИПСО, ремонт, терехов, фейк, Харьков, Центр противодействия дезинформации;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд российских Telegram-каналов опубликовал тексты, что руководство Харькова якобы «готовится сбежать из города».".