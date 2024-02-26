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«Руководство Харькова готовится сбежать»: Терехов ответил на фейк РФ юмором

Политика 21:24   26.02.2024
Елена Нагорная
«Руководство Харькова готовится сбежать»: Терехов ответил на фейк РФ юмором

Ряд российских Telegram-каналов опубликовал тексты, что руководство Харькова якобы «готовится сбежать из города». В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отметили: эти публикации являются вражеской ИПсО.

В качестве обоснования заявления о подготовке к «сдаче Харькова» во вражеских сообщениях указывается, что якобы руководство Харьковского горсовета во главе с мэром Игорем Тереховым «срочно» выделило деньги на ремонт дороги в сторону поселка Коротич и города Люботин.

Напомним, что ремонт участка дороги М-03 Киев-Харьков в районе города Валки, на состояние которого жалуются водители, накануне анонсировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что деньги выделил Кабмин.

«Сообщения о якобы «бегстве» городской администрации из Харькова не соответствуют действительности и являются информационно-психологической операцией врага, которая имеет целью деморализовать общество и посеять панические настроения», — пишет Центр противодействия дезинформации.

Вражеские публикации уже прокомментировал мэр Игорь Терехов.

«Всем давно известно, что в России существуют две большие проблемы: дураки и дороги. И хуже всего становится, когда первые начинают задумываться над вторыми. Слава всем, кто защищает наш Харьков, нашу Украину и украинцев!» — написал городской голова.

Читайте также: Кабмин выделил деньги на ремонты важных дорог Харьковщины – Синегубов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 21:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд российских Telegram-каналов опубликовал тексты, что руководство Харькова якобы «готовится сбежать из города».".