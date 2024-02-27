11 разів росіяни штурмували Синьківку і Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському росіяни обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 сіл, зокрема Синьківку, Степову Новоселівку, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаударів біля села Бологівка Харківської області.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, обстріл, росіяни, синьковка, Табаевка, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 19:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському росіяни обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 сіл, зокрема Синьківку, Степову Новоселівку, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".