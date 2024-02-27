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11 разів росіяни штурмували Синьківку і Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:57   27.02.2024
Оксана Якушко
11 разів росіяни штурмували Синьківку і Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському росіяни обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 сіл, зокрема Синьківку, Степову Новоселівку, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. 

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаударів біля села Бологівка Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «11 разів росіяни штурмували Синьківку і Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 19:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському росіяни обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 сіл, зокрема Синьківку, Степову Новоселівку, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".