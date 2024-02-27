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На Харьковщине в марте проведут контрдиверсионные мероприятия

Общество 14:47   27.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине в марте проведут контрдиверсионные мероприятия

В течение марта СБУ совместно с Силами обороны в Лозовском районе проведут антитеррористические мероприятия. В это время могут ограничить проход или проезд по некоторым улицам, осматривать автомобили, а также проверять документы.

Об этом сообщили в Telegram «LozovaNews». Отмечается, что в мероприятиях, кроме СБУ, примут участие подразделения ВСУ, Нацполиции, военной службы правопорядка. Для выполнения задач они будут привлекать военную технику, вооружение и радиотехнические средства.

«Цель мероприятий – повышение безопасности мирного населения, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп, корректировщиков и коллаборантов», — говорится в сообщении.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение марта СБУ совместно с Силами обороны в Лозовском районе проведут антитеррористические мероприятия. В это время могут ограничить проход или проезд по некоторым улицам, осматривать автомобили, а также проверять документы.".