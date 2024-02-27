22 атаки РФ на Купянщине: ВСУ о причинах и преимуществе врага в вооружении

Россияне на Купянском направлении активно штурмуют село Синьковка, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Купянск, Купянск-Узловой остаются приоритетными целями на этом направлении, враг, вероятно, видит целесообразность атаковать нас именно в этот момент, именно в этом месте всеми имеющимися силами и средствами. Синьковка – под ударом уже долгое время, еще с осени они пытались атаковать ее, но ничего не вышло. Мы справляемся с этим количеством военных, стоящих на этом направлении, но нам необходимо больше оружия. А именно – боеприпасы, дроны. Нам нужно этого гораздо больше, ведь противник нас преобладает. Мы сможем отбить это давление врага, но если мы все вместе объединим усилия», — сказал Евлаш.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 вражеских атаки, из них 20 – именно в районе Синьковки.

Также, добавил Евлаш, враг 33 раза нанес удары по позициям ВСУ дронами. Произошло 25 боевых столкновений, во время которых РФ потеряла 275 оккупантов убитыми и ранеными. 73 единицы российской техники уничтожили ВСУ.