На Харківщині в березні проведуть контрдиверсійні заходи

Протягом березня СБУ спільно з Силами оборони у Лозівському районі проведуть антитерористичні заходи. У цей час можуть обмежити прохід чи проїзд деякими вулицями, оглядати автомобілі, а також перевіряти документи.

Про це повідомили у телеграмі «LozovaNews». Зазначається, що у заходах окрім СБУ візьмуть участь підрозділи ЗСУ, Нацполіції, військової служби правопорядку. До виконання завдань вони залучатимуть військову техніку, озброєння та радіотехнічні засоби.

«Мета заходів – підвищення безпеки мирного населення, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп, коригувальників та колаборантів», – йдеться у повідомленні.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.