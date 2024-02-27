На Харківщині в березні проведуть контрдиверсійні заходи
Протягом березня СБУ спільно з Силами оборони у Лозівському районі проведуть антитерористичні заходи. У цей час можуть обмежити прохід чи проїзд деякими вулицями, оглядати автомобілі, а також перевіряти документи.
Про це повідомили у телеграмі «LozovaNews». Зазначається, що у заходах окрім СБУ візьмуть участь підрозділи ЗСУ, Нацполіції, військової служби правопорядку. До виконання завдань вони залучатимуть військову техніку, озброєння та радіотехнічні засоби.
«Мета заходів – підвищення безпеки мирного населення, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп, коригувальників та колаборантів», – йдеться у повідомленні.
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: контрдиверсионные, лозовской, март, мероприятия, район, СБУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом березня СБУ спільно з Силами оборони у Лозівському районі проведуть антитерористичні заходи. У цей час можуть обмежити прохід чи проїзд деякими вулицями, оглядати автомобілі, а також перевіряти документи.".