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«Я хочу успокоить харьковчан» — Терехов о безопасности в городе

Общество 13:27   27.02.2024
Виктория Яковенко
«Я хочу успокоить харьковчан» — Терехов о безопасности в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с безопасностью в городе.

«Что касается безопасности, то сегодня мы нуждаемся в защите неба. Этот вопрос мы поднимаем на всех уровнях. Нам нужна современная ПВО, нам нужно современное оборудование, которое исключало бы возможность попадания «шахедов» в город Харьков. Поэтому это важно, над этим работаем все вместе. Что касается людей, то я хочу успокоить людей, но такого ощущения волнения сегодня нет. Да, нас обстреливают и обстреливают с начала вторжения, поэтому когда мы закроем небо над Харьковом, будем чувствовать себя полностью в безопасности», — отметил Терехов.

Читайте также: «Нужна самая современная ПВО» – Терехов о том, как закрыть небо над Харьковом

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 13:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с безопасностью в городе.".