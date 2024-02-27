«Я хочу успокоить харьковчан» — Терехов о безопасности в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с безопасностью в городе.

«Что касается безопасности, то сегодня мы нуждаемся в защите неба. Этот вопрос мы поднимаем на всех уровнях. Нам нужна современная ПВО, нам нужно современное оборудование, которое исключало бы возможность попадания «шахедов» в город Харьков. Поэтому это важно, над этим работаем все вместе. Что касается людей, то я хочу успокоить людей, но такого ощущения волнения сегодня нет. Да, нас обстреливают и обстреливают с начала вторжения, поэтому когда мы закроем небо над Харьковом, будем чувствовать себя полностью в безопасности», — отметил Терехов.