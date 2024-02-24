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«Нужна самая современная ПВО» – Терехов о том, как закрыть небо над Харьковом

Общество 16:00   24.02.2024
Виктория Яковенко
«Нужна самая современная ПВО» – Терехов о том, как закрыть небо над Харьковом

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона в который раз подчеркнул, что основная задача в городе — закрыть небо.

«Это важно для того, чтобы харьковчане возвращались в город, чтобы бизнес работал, чтобы мы могли открыть школы, наши вузы. Нам важно, чтобы в Харькове сегодня появились самые современные системы ПВО, которыми можно сбивать все, что летит на Харьков. Со своей стороны хочу сказать, что городские власти совместно с ОВА сделали все возможное, чтобы оборудовать системы, которые будут сбивать «шахеды». Мы потратили на это 135 миллионов в прошлом году. Создали мобильные группы», – отметил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 16:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона в который раз подчеркнул, что основная задача в городе — закрыть небо.".