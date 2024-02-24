«Потрібна найсучасніша ППО» – Терехов про те, як закрити небо над Харковом

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону вкотре наголосив, що основне завдання у місті – це закрити небо.

«Це важливо для того, щоб харків’яни поверталися у місто, щоб бізнес працював, щоб ми могли відкрити школи, наші виші. Нам важливо, щоб у Харкові сьогодні з’явилися найсучасніші системи ППО, якими можна збивати все, що летить на Харків. Зі свого боку хочу сказати, що міська влада спільно з ОВА зробила все можливе, щоб обладнати системи, які будуть збивати «шахеди». Ми витратили на це 135 мільйонів торік. Створили мобільні групи», – зазначив мер.