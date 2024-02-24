«Потрібна найсучасніша ППО» – Терехов про те, як закрити небо над Харковом
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону вкотре наголосив, що основне завдання у місті – це закрити небо.
«Це важливо для того, щоб харків’яни поверталися у місто, щоб бізнес працював, щоб ми могли відкрити школи, наші виші. Нам важливо, щоб у Харкові сьогодні з’явилися найсучасніші системи ППО, якими можна збивати все, що летить на Харків. Зі свого боку хочу сказати, що міська влада спільно з ОВА зробила все можливе, щоб обладнати системи, які будуть збивати «шахеди». Ми витратили на це 135 мільйонів торік. Створили мобільні групи», – зазначив мер.
Читайте також: «Потрібно сконцентрувати всі сили, щоб закрити небо над Харковом» – Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Потрібна найсучасніша ППО» – Терехов про те, як закрити небо над Харковом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону вкотре наголосив, що основне завдання у місті – це закрити небо.".