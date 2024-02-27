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«Я хочу заспокоїти харків’ян» – Терехов про безпеку в місті

Суспільство 13:27   27.02.2024
Вікторія Яковенко
«Я хочу заспокоїти харків’ян» – Терехов про безпеку в місті

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про безпекову ситуацію у місті.

«Що стосується безпеки, то сьогодні ми потребуємо захисту неба. Це питання ми підіймаємо на всіх рівнях. Нам потрібна сучасна ППО, нам потрібно сучасне устаткування, яке б унеможливлювало попадання «шахедів» до міста Харкова. Тому це важливо, над цим працюємо всі разом. Що стосується людей, то я хочу заспокоїти людей, але такого відчуття хвилювання сьогодні немає. Так, нас обстрілюють і обстрілюють з початку вторгнення, тому коли ми закриємо небо над Харковом, то будемо почувати себе повністю в безпеці», – зазначив Терехов.

Читайте також: «Потрібна найсучасніша ППО» – Терехов про те, як закрити небо над Харковом

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 13:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про безпекову ситуацію у місті.".