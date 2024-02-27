«Я хочу заспокоїти харків’ян» – Терехов про безпеку в місті

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про безпекову ситуацію у місті.

«Що стосується безпеки, то сьогодні ми потребуємо захисту неба. Це питання ми підіймаємо на всіх рівнях. Нам потрібна сучасна ППО, нам потрібно сучасне устаткування, яке б унеможливлювало попадання «шахедів» до міста Харкова. Тому це важливо, над цим працюємо всі разом. Що стосується людей, то я хочу заспокоїти людей, але такого відчуття хвилювання сьогодні немає. Так, нас обстрілюють і обстрілюють з початку вторгнення, тому коли ми закриємо небо над Харковом, то будемо почувати себе повністю в безпеці», – зазначив Терехов.