«Я хочу заспокоїти харків’ян» – Терехов про безпеку в місті
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про безпекову ситуацію у місті.
«Що стосується безпеки, то сьогодні ми потребуємо захисту неба. Це питання ми підіймаємо на всіх рівнях. Нам потрібна сучасна ППО, нам потрібно сучасне устаткування, яке б унеможливлювало попадання «шахедів» до міста Харкова. Тому це важливо, над цим працюємо всі разом. Що стосується людей, то я хочу заспокоїти людей, але такого відчуття хвилювання сьогодні немає. Так, нас обстрілюють і обстрілюють з початку вторгнення, тому коли ми закриємо небо над Харковом, то будемо почувати себе повністю в безпеці», – зазначив Терехов.
Читайте також: «Потрібна найсучасніша ППО» – Терехов про те, як закрити небо над Харковом
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: безопасность, пво, терехов, Харків, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Я хочу заспокоїти харків’ян» – Терехов про безпеку в місті»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 13:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про безпекову ситуацію у місті.".