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Новое жилье приобрели более 80 жителей Харьковщины, чьи дома уничтожила РФ

Общество 16:57   27.02.2024
Виктория Яковенко
Новое жилье приобрели более 80 жителей Харьковщины, чьи дома уничтожила РФ Фото: Олег Синегубов

Более 80 жителей Харьковщины приобрели новое жилье вместо разрушенного оккупантами в рамках госпрограммы «єВідновлення».

В частности, 82 заявителя использовали сертификаты и приобрели 71 квартиру и 11 частных жилых домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В рамках госпрограммы продолжается проработка заявлений на компенсацию. В общем их поступило 4 147, из них сформировали уже 1 014 сертификатов на сумму 1,45 млрд грн. В то же время, за поврежденное имущество почти 15 тысяч человек получили 1,40 млрд грн компенсаций», – добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 80 жителей Харьковщины приобрели новое жилье вместо разрушенного оккупантами в рамках госпрограммы «єВідновлення».".