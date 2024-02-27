Новое жилье приобрели более 80 жителей Харьковщины, чьи дома уничтожила РФ

Более 80 жителей Харьковщины приобрели новое жилье вместо разрушенного оккупантами в рамках госпрограммы «єВідновлення».

В частности, 82 заявителя использовали сертификаты и приобрели 71 квартиру и 11 частных жилых домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В рамках госпрограммы продолжается проработка заявлений на компенсацию. В общем их поступило 4 147, из них сформировали уже 1 014 сертификатов на сумму 1,45 млрд грн. В то же время, за поврежденное имущество почти 15 тысяч человек получили 1,40 млрд грн компенсаций», – добавил Синегубов.