Новое жилье приобрели более 80 жителей Харьковщины, чьи дома уничтожила РФ
Фото: Олег Синегубов
Более 80 жителей Харьковщины приобрели новое жилье вместо разрушенного оккупантами в рамках госпрограммы «єВідновлення».
В частности, 82 заявителя использовали сертификаты и приобрели 71 квартиру и 11 частных жилых домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В рамках госпрограммы продолжается проработка заявлений на компенсацию. В общем их поступило 4 147, из них сформировали уже 1 014 сертификатов на сумму 1,45 млрд грн. В то же время, за поврежденное имущество почти 15 тысяч человек получили 1,40 млрд грн компенсаций», – добавил Синегубов.
Читайте также: Больше всего заявлений в «єВідновлення» — от жителей трех районов Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, дома, жители, синегубов, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новое жилье приобрели более 80 жителей Харьковщины, чьи дома уничтожила РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 16:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 80 жителей Харьковщины приобрели новое жилье вместо разрушенного оккупантами в рамках госпрограммы «єВідновлення».".