Больше всего заявлений в «єВідновлення» — от жителей трех районов Харьковщины

Всего с начала реализации программы «єВідновлення» в Харьковской области подали 28 133 заявления для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья, сообщил директор Департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских.

Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского, Чугуевского районов.

«В рамках программы «єВідновлення» 14 321 заявитель уже получил денежную помощь для мелкого ремонта жилья. На общую сумму 1 миллиард 352 миллиона гривен. Приняли решение предоставить компенсации 864 заявителям – это включает 100% стоимости ремонта категории А и 70% стоимости ремонта категории Б, то есть первый платеж. Общая сумма назначенных выплат составляет 77 миллионов 840 тысяч гривен», – отметил Коротковских.

Он пояснил, что для категории А, мелкого ремонта жилья сумма компенсации составляет до 200 тысяч гривен. Для категории В, капитального ремонта жилья, сумма для ремонта квартир – до 350 тысяч гривен. Выплаты на индивидуальные жилые дома – до 500 тысяч гривен.

«Для проведения ремонта категории Б человек поначалу получает 70% аванса. После того как он использует эти 70% для ремонта, повторно вызывает комиссию для верификации. Комиссия пересматривает, все ли было сделано в соответствии с предоставленной сметой, если все в порядке, то перечисляется еще 30%», – сказал Антон Коротовских.

В комиссию в 21 громадах поступило 119 сообщений о завершении ремонтных работ категории А и 32 сообщения для проведения промежуточной верификации ремонта категории Б. Общее количество заявлений о предоставлении компенсации за уничтоженное имущество, поступивших в Реестр – 3868.

«В 24 громадах комиссии сформировали уже 811 сертификатов по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму 1 миллиард 146 миллионов гривен. На сегодня 51 держатель компенсации за уничтоженное имущество в форме жилищного сертификата приобрел жилье на территории Харьковской области на сумму 86 миллионов 70 тысяч гривен. Из них оплачено жилищными сертификатами 83 миллиона 853 тысячи гривен», – прокомментировал директор Департамента градостроительства и архитектуры ХОВА.

Для предоставления консультативной поддержки заявителям функционирует правительственная «горячая линия». Граждане, получатели компенсаций, могут обратиться по номеру: 1545 (с 08:00 до 21:00).