єВідновлення: 50 жителей Харьковщины, чей дом разрушила РФ, приобрели жилье
На Харьковщине более 50 жителей приобрели новое жилье вместо разрушенного оккупантами.
«44 квартиры и 7 частных домов. Общая стоимость приобретенной недвижимости составляет более 86 млн грн, из них жилищными сертификатами – на средства государства – уплачено 83,8 млн», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Всего в рамках госпрограммы «єВідновлення» жители региона подали 28133 заявления для получения компенсаций. Больше всего заявителей из Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Более 14 тысяч человек уже получили выплаты на ремонт поврежденного жилья, на сумму 1,35 млрд грн.
«На сегодня в 24 громадах области комиссии сформировали более 811 сертификатов о предоставлении компенсаций за уничтоженное имущество на сумму 1,14 млрд грн», — добавил Синегубов.
Читайте также: Харьковчане, чьи дома пострадали 9.02, могут получить деньги на восстановление
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, дома, жилье, жители, разрушенные, синегубов, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «єВідновлення: 50 жителей Харьковщины, чей дом разрушила РФ, приобрели жилье»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине более 50 жителей приобрели новое жилье вместо разрушенного оккупантами.".