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єВідновлення: 50 жителей Харьковщины, чей дом разрушила РФ, приобрели жилье

Общество 13:50   13.02.2024
Виктория Яковенко
єВідновлення: 50 жителей Харьковщины, чей дом разрушила РФ, приобрели жилье Фото: Олег Синегубов

На Харьковщине более 50 жителей приобрели новое жилье вместо разрушенного оккупантами.

«44 квартиры и 7 частных домов. Общая стоимость приобретенной недвижимости составляет более 86 млн грн, из них жилищными сертификатами – на средства государства – уплачено 83,8 млн», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Всего в рамках госпрограммы «єВідновлення» жители региона подали 28133 заявления для получения компенсаций. Больше всего заявителей из Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Более 14 тысяч человек уже получили выплаты на ремонт поврежденного жилья, на сумму 1,35 млрд грн.

«На сегодня в 24 громадах области комиссии сформировали более 811 сертификатов о предоставлении компенсаций за уничтоженное имущество на сумму 1,14 млрд грн», — добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине более 50 жителей приобрели новое жилье вместо разрушенного оккупантами.".