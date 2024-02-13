єВідновлення: 50 жителей Харьковщины, чей дом разрушила РФ, приобрели жилье

На Харьковщине более 50 жителей приобрели новое жилье вместо разрушенного оккупантами.

«44 квартиры и 7 частных домов. Общая стоимость приобретенной недвижимости составляет более 86 млн грн, из них жилищными сертификатами – на средства государства – уплачено 83,8 млн», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Всего в рамках госпрограммы «єВідновлення» жители региона подали 28133 заявления для получения компенсаций. Больше всего заявителей из Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Более 14 тысяч человек уже получили выплаты на ремонт поврежденного жилья, на сумму 1,35 млрд грн.

«На сегодня в 24 громадах области комиссии сформировали более 811 сертификатов о предоставлении компенсаций за уничтоженное имущество на сумму 1,14 млрд грн», — добавил Синегубов.