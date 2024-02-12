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Харьковчане, чьи дома пострадали 9.02, могут получить деньги на восстановление

Общество 12:25   12.02.2024
Елена Нагорная
Харьковчане, чьи дома пострадали 9.02, могут получить деньги на восстановление Фото: Харьковский горсовет

Специальная комиссия обследовала частные дома в Немышлянском районе Харькова, уничтоженные и поврежденные в результате ударов «Шахедов» по нефтебазе вечером 9 февраля.

Специалисты уже составили соответствующие акты, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на департамент ЖКХ.

В мэрии разъясняют, что владельцы жилья могут получить денежную компенсацию по государственной программе «єВідновлення». Детали можно уточнить по телефонам (067) 573-14-63 и (067) 573-09-14.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 12:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специальная комиссия обследовала частные дома в Немышлянском районе Харькова".