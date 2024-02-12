Харків’яни, чиї будинки постраждали 9.02, можуть отримати гроші на відновлення

Спеціальна комісія обстежила приватні будинки у Немишлянському районі Харкова, знищені та пошкоджені внаслідок ударів “шахедів” по нафтобазі увечері 9 лютого.

Фахівці вже склали відповідні акти, повідомляє пресслужба міськради із посиланням на департамент ЖКГ.

У мерії роз’яснюють, що власники житла можуть отримати грошову компенсацію за державною програмою “єВідновлення”. Деталі можна уточнити за телефонами (067) 573-14-63 та (067) 573-09-14.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.